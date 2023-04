O Colexio M. Peleteiro acolleu esta tarde a edición número 51 dos Premios Literarios Minerva. No salón de actos déronse cita autoridades, membros directivos do colexio e da organización do certame, os galardoados, familiares, unha representación dos centros educativos premiados e alumnos do colexio Peleteiro.

O acto estivo presentado por unha estudante de 2º de Bacharelato, quen deu a benvida e dirixiu a entrega de premios. En primeiro lugar dedicáronse fermosas verbas de agradecemento a Teresa González da Silva, secretaria do certame durante máis de dúas décadas e que deixou xa esta edición 51 nas mans de Mon G. Buhigas, tamén profesor do colexio Peleteiro. O mantedor Antonio García Teijeiro, escritor, mestre e poeta, comezou a súa intervención dicindo que era un luxo formar parte deste acto “tan ilusionante” e agradeceu o traballo dos coordinadores e dos rapaces, “por entrar no mundo literario”. García Teijeiro explicou como a palabra, en forma de versos, cambioulle a vida. “Cando comecei a escribir notei que me faltaban ferramentas, faltábame lectura. Comprendín que tiña que facer preguntas, esas preguntas requerían unha búsqueda e así comezou a miña transformación. Fíxome máis crítico, máis ateigado da humanidade. Sen ler a fondo non poderedes escribir ben” e indicou que “lendo escritores, enriquecendo a visión do cotiá, dinlle sentido a miña vida. A escrita faría que me convertese nun escritor sólido. Escribindo acadei unha reivindicación persoal, coñecinme mellor e deume mellores referencias do que me rodeaba”. Continuou dicindo que o escritor debe ver, sentir, vivir e coñecer os sentimentos das rúas. “Eu ando coa mirada curiosa, os ollos ben abertos. Síntome un poeta da rúa, preto das persoas, e dende a rúa comprendín que escribir, mais que transmitir un coñecemento, e acceder a ese coñecemento” Por iso, dixo a “todos os que soñades con ser escritores que non vos venza o desánimo. Tedes un longo camiño entre libros, situacións diversas, emocións e primeiras liñas que os leven a un verso ou a unha narración. Paga a pena”. A continuación, os rapaces foron subindo ao estrado para recoller o seu diploma, premio económico e a medalla. Ademais tiveron a oportunidade de amosar anacos da súa obra, cada un deles leu un pequeno fragmento elixido previamente, logo do que recibiron o recoñecemento do público. O acto rematou cunhas verbas da segunda tenente de alcalde e concelleira de Accion Cultural, D.ª Mercedes Rosón, quen lembrou algúns mantedores históricos como Álvaro Cunqueiro, Carlos Casares, Neira Vilas... e destacou a importante contribución dos Premios Minerva par a difusión e recoñecemento da literatura galega. “Grazas por elixir a lingua galega neste proceso de expresión creativa e parabéns aos premiados”, concluíu Mercedes Rosón. Os gañadores dos Premios Minerva foron: Modalidade de NARRACIÓN ➢ 1º PREMIO: Lara Torea Suárez, de 15 anos, alumna de 4º de ESO do IES Plurilingüe de Ames, polo seu relato Fase Tres. Premio de 750 euros e medalla conmemorativa do certame. ➢ 2º PREMIO: Rosalía Bernárdez Riopedre, de 16 anos, alumna de 1º de Bacharelato do IES Leiras Pulpeiro de Lugo, pola súa obra Philos. Premio de 400 euros e medalla conmemorativa. ➢ 3º PREMIO: Marta Rodríguez González, de 17 anos, alumna de 1º de Bacharelato do IES Eusebio da Guarda de A Coruña, pola súa narración titulada A gran tormenta. Premio de 250 euros e medalla conmemorativa. ❖ 1º ACCÉSIT: Samuel López García, de 16 anos, alumno de 1º de Bacharelato do IES Eusebio da Guarda de A Coruña, polo seu traballo Vivir morto . ❖ 2º ACCÉSIT: Isabel Carballal Zamudio, de 17 anos. Cursa 2º de Bacharelato no Colexio Manuel Peleteiro de Santiago de Compostela, pola súa obra Camiño do ceo. ❖ 3º ACCÉSIT: Isabel Miragalla Dorado, de 15 anos, de 4º de ESO do Colexio Franciscanos de Lugo, polo seu traballo Guíame, brisa. Modalidade de POESÍA ➢ 1º PREMIO: Carla Crespo Berdullas, de 18 anos. Cursa 2º de Bacharelato no IES Plurilingüe de Ames, polo seu traballo Sangue da miña ialma. Premio de 750 euros e medalla conmemorativa. ➢ 2º PREMIO: Carmen Rosales Cabrera, de 17 anos, de 1º de Bacharelato do IES Illa de Tambo de Marín, polo seu traballo Obedece, corpo. Premio de 400 euros e medalla conmemorativa. ➢ 3º PREMIO: Eloy Morán Castedo, de 17 anos. Cursa 2º de Bacharelato no Colexio Manuel Peleteiro de Santiago de Compostela, polo seu poema Xeografía do ser. Premio de 250 euros e medalla conmemorativa. ❖ 1º ACCÉSIT: Amalia Blanco Pose, de 16 anos, de 1º de Bacharelato do IES Terra do Xallas, pola súa obra Folgando en cinsa. ❖ 2º ACCÉSIT: Andrés Collantes Barros, de 17 anos, de 2º de Bacharelato do Colexio La Salle de Santiago de Compostela, polo seu traballo Porfía. ❖ 3º ACCÉSIT: Paula Expósito Giadás, de 16 anos, de 1º de Bacharelato do IES Antonio Fraguas de Santiago de Compostela, polo seu traballo No berce dos teus ollos verdes