Los hermanos Iván y Óscar Andrés, afincados en Compostela desde hace casi dos décadas el primero y camino de tres el segundo, recuerdan en una entrevista con este periódico con cierta nostalgia aquella ciudad a la que llegaron desde Bilbao, en la que “temas que hoy están de actualidad ya se trataban hace 25 años aquí”. Temas como “la sostenibilidad, que en el fondo consistía en conservar lo que había, incluso poniendo en práctica políticas sociales”, señala Óscar Andrés, quien recalca que “Santiago marcó un camino en cuestiones relacionadas con el uso de materiales, en temas energéticos o en aspectos socioeconómicos”, pero cree que “se ha quedado estancada, lleva años viviendo de la inercia de etapas anteriores”.

Al frente ambos de Arrokabe Arquitectos, cuya sede está ubicada en la Rúa de San Pedro, los hermanos Andrés ofrecieron ayer la conferencia Tomar distancias, organizada por la delegación compostelana del Colexio de Arquitectos de Galicia en el Museo do Pobo Galego, donde hicieron un repaso por la que ha sido su trayectoria hasta ahora.

Con obra en diferentes puntos de la geografía gallega, entre sus últimos proyectos en Compostela destaca la rehabilitación de la Casa do Taberneiro o la escuela infantil de Santa Susana, las obras en el muro del Pombal y su colaboración con la Casa de la Fábrica de la Fundación Catedral de Santiago en los trabajos de restauración del templo, sobre la que Iván Andrés explica que “cuanto más trabajas en ello, más te das cuenta del inmenso valor arquitectónico que tiene”, puesto que “una restauración monumental como ésta te obliga a profundizar mucho más en ella, a comprenderla, y te das cuenta de que eres algo ínfimo en su historia y que tu principal objetivo ha de ser no fastidiarla”, añade por su parte Óscar.

Ambos recalcan la trascendencia a nivel mundial de la imagen de una urbe como ésta, que con apenas 90.000 habitantes es conocida en todo el mundo, “con una potencialidad bestial y que entre sus ventajas para enfrentarse a las incertidumbres del futuro está la de que no creciera de forma exagerada”, apunta Iván.

Una imagen que, según Óscar, debería servirle para mantener el liderazgo de hace años porque “todo lo que haga tiene muchísima repercusión y hay cuestiones que se están tratando en otras ciudades que en Santiago ya están resueltas desde hace mucho tiempo, como el tema de las zonas verdes en la ciudad histórica o en el centro, algo impagable que muy pocas tienen”.

No obstante, considera que es necesaria “una reconexión con el ciudadano, conseguir por ejemplo que uno no tenga que cruzar la Avenida de Lugo para acercarse a las Brañas do Sar, o que la ciudad pueda depurar sus propias aguas, que las pluviales puedan servir para regar las zonas ajardinadas y no haya que recurrir al agua potabilizada, en la que se ha gastado un montón de energía”.

Especialistas en rehabilitación, arquitectura en madera y eficiencia energética, desde su estudio siempre han mostrado especial sensibilidad con todo lo relacionado con la sostenibilidad, apostando por “una arquitectura que respete y atienda a su contexto, que tenga en cuenta todo lo que tenga que ver con su entorno”, algo que relacionan con los cimientos de la propia arquitectura, y sobre lo que subrayan además que “la calidad en arquitectura va asociada a la sostenibilidad, a la rehabilitación, a la construcción en madera, y siempre se ha preocupado de orientar los edificios, protegerlos de los vientos y tener en cuenta la topografía, no siendo agresivos con el entorno” . Y es que, según Iván, “rebajar la calidad en los materiales al final tampoco rebaja el precio”.

Soluciones a problemas actuales desde la arquitectura.

Sobre la percepción que tiene la sociedad de la arquitectura, ambos coinciden en que ha mejorado mucho en los últimos años, ya que para Iván “ha recuperado cierta trascendencia porque se había frivolizado, y se ha visto que la realidad exige soluciones importantes que es capaz de dar”. Pone como ejemplo Óscar la situación vivida durante la pandemia, “durante la que fuimos más conscientes de los sitios en los que vivimos” o la reciente crisis por la invasión de Ucrania, que ha obligado a fomentar el ahorro energético, “algo en lo que llevamos trabajando desde el principio, pero que nos ha obligado a indagar más”.