Investigadores de diversas disciplinas abordarán nunha reunión científica aspectos específicos no eido da hipertermia con nanopartículas magnéticas co obxectivo principal de lograr un tratamento eficaz contra o cancro. A hipertermia ten aplicacións moi prometedoras en biomedicina como é no tratamento do cancro. Outra aplicación é para a liberación controlada de fármacos. “Os fármacos para chegar a un sitio no corpo teñen que estar encapsulados. Se se conxugan con nanopartículas poderiamos coa calor liberar o fármaco cando se queira”, conta en detalle a EL CORREO David Serantes, profesor de Física e investigador Ramón y Cajal na USC. A maiores, estase investigando meter nanopartículas magnéticas dentro dos órganos para aumentar o tempo que poidan permanecer enfriados antes do transplante (criopreservación), “ao permitir quentalos de forma homoxénea, en comparación coa técnica usual”.

O que plantexa a hipertermia con nanopartículas magnéticas é facer uso do feito de que as células tumorais son máis sensibles a un aumento de temperatura que as sans, e que os imáns poden quentarse baixo a acción de campos magnéticos. Así, a técnica consiste en situar nanopartículas magnéticas (nanoimáns) no tumor, para activalos de xeito remoto e así crear un aumento local de temperatura, provocando directamente a apotose celular (morte controlada), ou facéndoas máis sensibles a outros tratamentos.

Esta aplicación está aprobada na Unión Europea para o tratamento de gliobastoma, que Serantes define como un tumor de cerebro “moi agresivo”, do que o promedio de superviviencia co tratamento habitual son doce meses, mentras que co tratamento mediante hipertermia “este tempo case se dobla”, e ademais sen os efectos secundarios que teñen a quimio e a radio, “xa que é unha técnica moi pouco invasiva”. O de páncreas atópase aínda en fase de estudo clínico.

En España non está aínda na práctica clínica cando noutros países como Alemania e Austria si hai algúns hospitais con máquinas que o permiten. “As dificultades para a súa maior implantación son o feito de que a aplicación non está extendida para máis tipos de tumores, debido a unha eficacia moderada, xunto co feito de que o aparello é moi custoso e require manexo por técnicos especialistas. Estase traballando en mellorar a eficacia, e ver se se pode aplicar para outro tipo de tumores”, di.

Coa vontade de profundar nesta técnica, a Facultade de Física e o Instituto de Materiais da USC (iMATUS) organizan na Facultade de Óptica e Optometría o 3rd Workshop on Magnetic Nanoparticles and Hyperthermia, que se desenvolverá entre os días 19 e 21 de abril. O encontro, coordinado por coordinado por David Serantes e por Roy Chantrell, profesor da University of York no Reino Unido, vai ter un enfoque de ciencia de materiais onde se valorará que é o que se necesita avanzar para poder mellorar a eficacia, o que pode estar fallando para que isto non avance máis rápido. “Dende o punto de vista físico está claro que tal e como se está facendo agora hai unha falta de control importante, que fai que non haxa avances. A día de hoxe que isto non estea funcionando ben ten sentido porque a nivel fundamental non entendemos que é o que está pasando polo que é difícil aplicalo ben”, ao que engade: “Quérense clarificar aspectos suxeitos a controversia na literatura relacionada, e a maiores plantexar cales poden ser as principais liñas de investigación futuras”.

A terceira edición dunha serie que comezou no ano 2017 contará nesta ocasión coa participación de setenta asistentes (expertos de física, química e bioloxía e a maiores alumnado), contando en total coa participación dunha vintena de institucións internacionais e trece do conxunto do Estado.