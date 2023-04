“A importancia do Códice Calixtino creo que resulta evidente e dabondo coñecida, pero preguntámonos: existen nas súas páxinas elementos que permitan coñecer e estudar a experiencia xurídica dese momento, ou que mesmo axuden a configurar o fenómeno xurídico en xeral?”. A esta cuestión formulada por ela mesma deu resposta de forma afirmativa Milagros Otero Parga no seu discurso de ingreso na Academia Xacobea como nova Académica de Número. A catedrática de Filosofía do Dereito da Universidade de Santiago (USC) e ex Valedora do Pobo destacou durante a sesión solemne celebrada onte no Paraninfo da USC que o dereito “supera a idea dun conxunto de leis agrupadas en códigos” e que, como tal, “unha das formas de manifestación da arte das que se beneficiou ao longo do tempo e segue facéndoo hoxe en día é a Literatura”.

Neste sentido, Milagros Otero sinalou que, ademais de polo seu valor como documento xacobeo, polas súas partituras musicais que o converten nunha obra clave para “comprender a evolución da polifonía medieval”, ou pola súa pormenorizada descrición de Santiago de Compostela e da súa Catedral, o Códice Calixtino tamén debe ser reivindicado polo seu papel na configuración do fenómeno e o pensamento xurídico. Exemplificouno cunha análise pormenorizada do Códice para referirse, entre outras cuestións, aos delitos no século XII relacionados coa peregrinación, a comparación da xustiza dos homes e a xustiza divina, e o papel da figura do Apóstolo como mediador ou intercesor diante de Deus. Milagros Otero tamén amosou o seu orgullo e agradecemento por ter sido elixida para formar parte da Academia Xacobea, institución da que destacou a súa “intensa traxectoria” e “o importante labor que desenvolve”. O vicepresidente primeiro da Academia Xacobea, Marcelino Agís Villaverde, no seu discurso de contestación á nova académica apuntou que o “traballo de Milagros Otero abre un camiño que podería ser tema para unha tese doutoral pola súa importancia e orixinalidade”. Marcelino Agís destacou, así mesmo, os méritos de Otero para incorporarse á institución. Pola súa banda, o presidente da Academia Xacobea, Xesús Palmou, deu a benvida a catedrática de Filosofía do Dereito dende 1987 –e foi a primeira mulller decana da Facultade de Dereito da USC– sinalando que con esta incorporación, a institución non só se achega ao seu cadro previsto de 30 Académicos de Número, senón que suma unha “figura de gran relevancia intelectual, académica e profesional”. Tamén tomou a palabra durante a sesión o conselleiro de Cultura. “A Academia Xacobea gana unha nova integrante, un moi bo activo, e por iso hai que felicitala por este acerto, pero tamén hai que felicitar a Milagros Otero porque participar nunha institución desta natureza supón un acto de xenerosidade”, destacou Román Rodríguez, quen tamén encomiou o traballo desenvolvido durante a súa etapa de Valedora do Pobo.