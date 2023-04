O domingo 16 de abril celebrarase "Os 10.000 peregrinos", unha carreira de 10 quilómetros organizada pola Deputación de Coruña que percorrerá as rúas compostelás, con saída da rúa San Francisco e chegada á praza do Obradoiro.

A carreira, que se desenvolverá entre as 16:30 e as 20:00 horas, terá o seguinte itinerario: rúa San Francisco, Campiño de San Francisco, avda. Xoan XXIII, avda. Burgo das Nacións, avda. Castelao, rúa Vista Alegre, rúa Salvadas, rúa Morón, rúa das Galeras, rúa Pombal, San Clemente, Campo da Estrela, avda. Xoán Carlos I, rúa Rosalía de Castro, rúa Montero Ríos, praza de Galicia, a Senra, avda. Figueroa, rúa de Bautizados, praza do Toural, rúa do Vilar, Fonseca e praza do Obradoiro.

Ao longo do percorrido produciranse unha serie de restricións do tráfico dando lugar aos seguintes desvíos:

- O tráfico procedente da rúa Rosalía Castro desviarase á dereita na praza de Vigo.

- O procedente de avda. das Burgas desviarase cara á avda. de Coruña.

- O tráfico que sae da avda. da Coruña deberá dirixirse cara á dereita pola rúa de Rosalía de Castro.

- Os vehículos procedentes da rúa do Hórreo desviaranse na praza de Galicia cara á Porta do Camiño.

- O tráfico procedente do Romaño deberá circular pola rotonda do Avío por Ulpiano Villanueva cara á avda. Castelao ou baixar polo carril dereito da calzada dividida con valos.

- A circulación de Galeras desviarase pola dereita pola rúa Poza de Bar.

- O tráfico de baixada da rúa Xoán XXIII dirixirase cara á avenida de Coímbra.

- Os vehículos que permanezan encerrados no circuíto, nas rúas de Montero Ríos, Carreira do Conde e o primeiro tramo de Xeneral Pardiñas, serán desviados polos policías situados neses puntos, a través das rúas Xeneral Pardiñas e Alfredo Brañas, cando o desenvolvemento da carreira o permita.

- Aqueles que queden dentro do circuíto, en Rodrigo de Padrón – San Clemente serán desviados pola rúa de Hortas dirección Poza de Bar, sempre que se poida.

- A saída do aparcadoiro de praza de Galicia desvíase cara ao Hórreo.

Desvíos do Transporte urbano

Liña 1: Cemiterio de Boisaca – Hospital Clínico:

Hospital Clínico – Cemiterio de Boisaca: Hospital Clínico – Santa Marta – Rosalía de Castro – pza. de Vigo – avda. Vilagarcía - avda. Romero Donallo – República Arxentina – pza. Ponte Castro – Hórreo – Fonte de Santo Antonio e itinerario habitual cara o cemiterio de Boisaca. Paradas suprimidas: (112) Xoán Carlos I; (598) Senra nº 13 Cemiterio de Boisaca – Hospital Clínico: Cemiterio de Boisaca – itinerario habitual ata Virxe da Cerca – Patio de Madres – Curros Enríquez – Bernardo Barreiro – avda. de Lugo – Hórreo (sentido Galuresa) – avda. Romero Donallo – Rosalía de Castro e itinerario habitual cara o hospital Clínico. Paradas suprimidas: (247) Fonte Santo Antonio nº 3; (599) Senra nº 14; (113) Xoán Carlos I; (451) Rosalía de Castro nº 96.

Liña 4: As Cancelas – Romaño:

Romaño – As Cancelas: Romaño – Vista Alegre – Galeras – rúa Poza de Bar – avda. das Burgas – avda. da Coruña – Rosalía de Castro – avda. de Vilagarcía – Romero Donallo – República Arxentina - pza. Ponte Castro – Hórreo – Fonte de Santo Antonio e itinerario habitual cara As Cancelas. Paradas suprimidas: (553) San Clemente, Alameda; (598) Senra nº 13 As Cancelas – Romaño: As Cancelas – itinerario habitual ata Virxe da Cerca (parada máis próxima ao centro) – Patio de Madres – Curros Enríquez – Bernardo Barreiro – avda. Lugo (sentido norte) – avda. Rodríguez de Viguri – Anxo Casal – avda. de Castelao – Ulpiano Villanueva – rúa de Boiro – rúa do Avío e itinerario habitual cara o Romaño.

Paradas suprimidas: (247) Fonte Santo Antonio nº 3; (599) Senra nº 14; (554) San Clemente, IES; (265 e 266) Galeras; (608) Santa Isabel; (547 e 549) Salvadas; (665 e 663) rúa Vista Alegre

Liña 5: Rocha – Vite:

Rocha – Vite: Rocha – itinerario habitual ata República Arxentina – pza. Ponte Castro – Hórreo – Fonte de Santo Antonio e itinerario habitual cara Vite. Paradas suprimidas: (673 e 674) Xeneral Pardiñas; (409) pza. Galicia norte Vite – Rocha: Vite – itinerario habitual ata Virxe da Cerca – Patio de Madres – Curros Enríquez – Santiago de Guayaquil – República do Salvador e itinerario habitual ata a Rocha.

Paradas suprimidas: (247) Fonte Santo Antonio nº 3; (410) pza. Galicia sur Liña 6A: Aeroporto – San Marcos – Hórreo (est. Intermodal) – Os Tilos: Aeroporto – San Marcos – Hórreo (est. Intermodal) – Os Tilos: Aeroporto – itinerario habitual ata Virxe da Cerca – Patio de Madres – Curros Enríquez – Santiago de Guayaquil – Doutor Teixeiro – rúa da Rosa e itinerario habitual ata Os Tilos.

Paradas suprimidas: (247) Fonte Santo Antonio nº 3; (410) pza. Galicia sur Os Tilos – Hórreo (est. Intermodal) – San Marcos – Aeroporto: itinerario sen desvíos.

Liña 7:

Rúa Valle Inclán – Aríns: Rúa Valle Inclán – Aríns: Valle Inclán – Virxe da Cerca – Patio de Madres – Castrón Douro e itinerario habitual cara Aríns.

Paradas suprimidas: (247) Fonte Santo Antonio nº 3; (410) pza. Galicia sur Aríns – rúa Valle Inclán: itinerario sen desvíos.

Liña 8: Vidán – Camiño dos Vilares:

Vidán – Camiño dos Vilares: Vidán – itinerario habitual ata avda. da Coruña – Rosalía de Castro – avda. de Vilagarcía – Romero Donallo – República Arxentina - pza. Ponte Castro – Hórreo – Fonte de Santo Antonio e itinerario habitual cara Guadalupe e Camiño dos Vilares. Paradas suprimidas: (112) Xoán Carlos I; (598) Senra nº 13 Camiño dos Vilares – Vidán: Tanatorio / Camiño dos Vilares – itinerario habitual ata Virxe da Cerca – Patio de Madres – Curros Enríquez – Bernardo Barreiro – avda. de Lugo – Hórreo (sentido Galuresa) – avda. Romero Donallo – avda. Mestre Mateo e itinerario habitual cara Vidán.

Paradas suprimidas: (247) Fonte Santo Antonio nº 3; (599) Senra nº 14; (554) San Clemente, IES; (223) Cruceiro de Gaio; (402) Poza de Bar; (566, 564 e 567) San Lourenzo; (159 e 157) Campo de San Domingos

Liña C2: San Caetano – Fontiñas – hospitais – Vite – San Caetano: Desde pza. Camilo Díaz Baliño ata hospital Clínico: itinerario sen desvíos. Desde o hospital Clínico: itinerario habitual ata Rosalía de Castro – pza. de Vigo – avda. Vilagarcía - Romero Donallo – Hórreo (est. Intermodal) – Hórreo – Fonte Santo Antonio – Virxe da Cerca – San Roque – Pastoriza e pza. Camilo Díaz Baliño. Paradas suprimidas: (112) Xoán Carlos I; (554) San Clemente, IES; (265 e 266) Galeras; (608) Santa Isabel; (547 e 549) Salvadas; (665) rúa Vista Alegre; (63, 65, 68, 62 e 60) avda. Castelao

Liña C11: Circular de Fontiñas:

Camiño Francés – Xeneral Pardiñas: itinerario habitual ata Santiago de Guayaquil, desviándose pola rúa do Hórreo en lugar de Xeneral Pardiñas. Xeneral Pardiñas – C.C. As Cancelas: desde a rúa do Hórreo – Fonte de Santo Antonio e itinerario habitual cara Fontiñas e Camiño Francés. Paradas suprimidas: (673 e 674) Xeneral Pardiñas; (409) pza. Galicia norte

Liña P1: Pza. Camilo Díaz Baliño – Figueiras:

Pza. Camilo D. Baliño - Figueiras: saída da pza. Camilo D. Baliño – itinerario habitual ata Virxe da Cerca (parada máis próxima ao centro) – Patio de Madres – Curros Enríquez – Bernardo Barreiro – avda. Lugo (sentido norte) – avda. Rodríguez de Viguri – Anxo Casal – Avda. de Castelao – Ulpiano Villanueva – rúa de Boiro – rúa Vista Alegre – Salvadas – Costa de Santa Isabel – Monte Pío – Carme de Abaixo e itinerario habitual a Figueiras.

Paradas suprimidas: (247) Fonte Santo Antonio nº 3; (599) Senra nº 14; (554) San Clemente, IES; (224) Cruceiro de Gaio; (164) Carme de Abaixo Figueiras – pza. Camilo D. Baliño: Figueiras – itinerario habitual ata Cruceiro de Gaio – Poza de Bar – avda. das Burgas – avda. da Coruña - Rosalía de Castro – pza. de Vigo - avda. Romero Donallo – República Arxentina – Pza. Ponte Castro – Hórreo – Fonte de Santo Antonio e itinerario habitual a pza. Camilo Díaz Baliño. Paradas suprimidas: (553) San Clemente, Alameda; (598) Senra nº 13

Liña P2: Pza. Camilo Díaz Baliño – Laraño:

Pza. Camilo D. Baliño - Laraño: saída da pza. Camilo D. Baliño – itinerario habitual ata Virxe da Cerca – Patio de Madres – Curros Enríquez – Bernardo Barreiro – avda. de Lugo – Hórreo (sentido Galuresa) – avda. Romero Donallo – Rosalía de Castro e itinerario habitual cara Laraño. Paradas suprimidas: (247) Fonte Santo Antonio nº 3; (599) Senra nº 14; (113) Xoán Carlos I; (451) Rosalía de Castro nº 96.

Laraño – pza. Camilo D. Baliño: itinerario habitual ata Rosalía de Castro – pza. de Vigo – avda. Vilagarcía - avda. Romero Donallo – República Arxentina – pza. Ponte Castro – Hórreo – Fonte de Santo Antonio e itinerario habitual a pza. Camilo Díaz Baliño. Paradas suprimidas: (112) Xoán Carlos I; (598) Senra nº 13

Liña P3: rúa Valle Inclán – Sta. Lucía - Susana:

Susana – rúa Valle Inclán: itinerario sen desvíos. Rúa Valle Inclán – Susana: Valle Inclán - itinerario habitual ata Virxe da Cerca – Patio de Madres – Curros Enríquez – Santiago de Guayaquil – Doutor Teixeiro – rúa da Rosa e itinerario habitual cara Sta. Lucía e Susana.