La actriz Greta Marí (Santiago, 1997) presenta hoy en el Teatro Principal (20.30 h.) su primer espectáculo en solitario, The Great Greta. Gracias a este estreno pudo ensayar en ese teatro municipal, pero al repasar sus diez años en la escena y su labor con la compañía La Sincro, dice añorar en Compostela más lugares tan bien preparados como ese escenario: “Yo me tuve que ir a Outes”.

“The Great Greta es una obra planteada como una hipérbole de mi vida, con aspectos autobiográficos sobre mi experiencia en el mundo del deporte, por ejemplo, y otros no tanto”, explica Greta, actriz física, dada su formación como clown, bailarina y en deportes acrobáticos.

Actúa dirigida por Paula Quintas.

“Paula es mi profesora, compañera de trabajo y una persona cuyo trabajo corporal me interesa mucho”.

“Esta obra es una propuesta que tiene mucho de movimiento y también de humor absurdo”.

Licenciada en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte en la especialidad de Danza y graduada en Expresión Corporal en la Faculdade de Motricidade Humana (FMH) de Lisboa, esta compostelana estudió en el colegio López Ferreiro, y hoy apuesta por un mix de artes escénicas.

“En este espectáculo mezclo técnicas de clown, danza, teatro físico, manipulación de objetos, y uso bombillas de luz de sodio monocromáticas para crear sorpresa en el espectador, haciendo un cambio cromático inmediato, evocando un efecto del pasado o del futuro, un cambio temporal a través del color. Es como cuando en las películas cambian al blanco y negro para contar recuerdos pasados”, dice Greta en charla con EL CORREO antes de reflexionar sobre su pasión y vocación.

“Este oficio lo que tiene es que hay muy poco dinero, nos apoyamos muchos entre amigos. Se quiere que se ofrezca un espectáculo de calidad con poco dinero... Tienes que pedir una subvención, gestionar la burocracia, coordinar equipos, buscar residencia para ensayar... Ensayar en el Principal es una maravilla, pero si no estrenase el espectáculo en este teatro no podría hacerlo. Están los centros cívicos, pero no tienen la iluminación precisa, te ceden espacios diáfanos pero sin luces. En ese aspecto, el Principal podría dar más de sí... Yo me tuve que ir a Outes”.

La demanda de Greta coincide con lo expresado este año en este mismo diario por Baltasar Patiño, escenógrafo cofundador de la compañía Matarile Teatro, quien reclama que los teatros y auditorios de Compostela “tengan más y mejores equipos técnicos y se modernicen”.

FEMINISMO. The Great Greta es el segundo espectáculo como directora de Paula Quintas y el primero de Greta en solitario, parte de un equipo que completan Arturo Cobas como ayudante de dirección; As Dúas E Punto en la iluminación; Sara Martínez en el diseño sonoro; Vanessa Parente, responsable del vestuario; Sonia García en el diseño gráfico; y Beatriz López, coproductora.

Forman un grupo de mayoría femenina y alma feminista.

“Yo ya hice dos espectáculos con tintes feministas y en esta primera vez que actúo yo sola no pongo el feminismo tan en primer plano. Al idear el espectáculo pensé más en trabajar sobre otras cosas que me han pasado, con las que puede identificarse cualquier persona”.

Mañana es el Día del Circo y Greta Marí sintoniza con ello.

“Esta obra no es circo puro y duro, pero tengo un personaje cómico que bebe de la técnica del clown... El circo contemporáneo es una mezcla de artes”, recalca Greta, hija del añorado José Luis Marí Solera, Licho, medico, catedrático de la USC y miembro del grupo lúdico Os Trobeiros.