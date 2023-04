A parlamentaria socialista Noa Díaz urxiu onte á Xunta a levar adiante unha reforma integral do CEIP Vite I de Santiago, que acumula, sinalou, “problemas estruturais logo de 40 anos de vida sen ter recibido ningunha obra de reforma de calado por parte do goberno galego”. A responsable socialista acusou á Consellería de Educación de derivar a responsabilidade no Concello, que non ten competencia para facer obras estruturais.

Así mesmo, sinalou que “a Consellería leva xa oito anos dando largas para eludir o seu compromiso de reformar un lucernario do centro do colexio que filtra auga dentro do inmoble” e engadiu que malia que “o Concello si que levou adiante obras de mellora neste caso, continúa necesitando dunha reforma en profundidade, que por certo foi presupostada en 2021 e de novo en 2022 por parte da Consellería, que a día de hoxe continúa sen executar a obra”. A parlamentaria socialista tamén advertiu que o colexio “precisa non xa dun arranxo da cuberta, senón dunha reforma integral”, que mellore a eficiencia enerxética, renove as instalacións de electricidade e fontanería e repare o valado exterior, así como unha pasarela que conecte os patios exteriores. Apuntou, ademais, que Raxoi “leva anos realizando obras de reparación, conservación e mantemento” en base a o mesmo Pacto Local que obriga á Xunta a executar as obras estruturais. “O centro precisa de forma urxente unha actuación que garanta “unha educación de calidade e, sobre todo, a plena integración dos nenos e nenas con dificultades de mobilidade”, afirmou Díaz, quen citou o caso dun rapaz con dificultades de mobilidade que ten rematado a súa etapa de infantil e primaria sen ter visto o patio de arriba “porque non teñen maneira de levalo”, mentres os baños continúan sen estar adaptados para un neno que precisa asistencia dunha grúa.