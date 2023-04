O programa Verán CampUSC 2023, organizado pola Fundación Universidade de Santiago de Compostela e que celebra este ano a súa 15ª edición, está dotado dunha serie de actividades que teñen lugar no período non lectivo do verán (agás o mes de agosto) co fin de conciliar a vida laboral e familiar tanto da comunidade universitaria da USC coma do público xeral. Esta iniciativa na que colabora a USC e o Concello de Santiago “ten un compoñente deportivo, educativo e de ocio e tempo libre. Desenvólvese fundamentalmente no Campus Sur, nas instalacións deportivas da USC e en todos os espazos verdes que hai ao longo do Campus, porque pretendemos que as actividades sexan o maior tempo posible ao aire libre”, conta en detalle a este medio Óscar Hermida, xerente da Fundación USC.

O programa, dividido en cinco quendas, terá lugar de luns a venres (agás festivos) de 8:45 a 14:45 horas con un total de 120 prazas ofertadas por quenda. “O porcentaxe de cobertura das prazas é practicamente do 100 % e de feito en varias das quendas soen quedar nenos e nenas nas listas de agarda”, di Hermida. A maiores, pode haber participantes que se apunten a máis dunha quenda. “Non participan 600 nenos diferentes porque soen repetir e incluso algúns están as cinco semanas con nós. En definitiva son sobre 230 nenos e nenas diferentes cada ano, dos que unha alta porcentaxe repite edición tras edición”, sinala. En caso de haber máis solicitudes por quenda que prazas dispoñibles, utilizáse un criterio de selección que nun primeiro punto ten en conta aos nenos e nenas inscritos no programa completo (5 quendas). Despois daríaselle prioridade ás familias solicitantes con maior número de días totais nos que se inscribe, seguido de familias con maior número de fillos e fillas inscritos e inscritas e cando hai máis solicitudes que prazas estando inscritas no mesmo número de días/fillos teñen preferencia as familias numerosas e as monoparentais. O último criterio sería o número total de quendas nas que participou a familia nas edicións do Verán CampUSC de 2021 e 2022. No caso de haber un grupo de solicitudes en igualdade de condicións para os que as prazas libres dispoñibles non sexan suficientes, ditas prazas serán adxudicadas por sorteo, “feito co que nos atopamos nalgunha ocasión”. A programación do Verán CampUSC2023 contempla un amplo abano de actividades deportivas e de ocio e tempo libre planificadas atendendo a criterios psicopedagóxicos e de perspectiva de xénero. O núcleo máis importante de actividades ten unha importante base deportiva, dende as habituais probas do atletismo ata os deportes de equipo (clásicos como o fútbol ou baloncesto ou voleibol, ou máis alternativos e emerxentes, como o ultimate, colpbol ou quidditch), “que son moi valorados polos participantes segundo se recolle nas enquisas que cubren os pais ao finalizar o programa”, pasando por xogos tradicionais como a estornela ou a chave. Tamén haberá actividades na piscina. Outra liña de actividades vai dirixida a que a rapazada descubra novas habilidades persoais (como o cooking experience) ou obradoiros artísticos (graffiti) e potencien as súas aptitudes e capacidades. “A maiores, haberá actividades orientadas a gozar da natureza, como rutas de sendeirismo e saídas a contornas verdes do propio campus e arredores”, manifesta Hermida. Dende a Fundación da USC definen o programa como “unha actividade moi consolidada dentro da comunidade universitaria e da sociedade compostelana que a ten xa como referencia”. Deste xeito, agardan un ano máis estar nas cifras de anos anteriores conseguindo reunir a máis de 200 rapaces e rapazas. DOCE PETICIÓNS ALLEAS Á UNIVERSIDADE NA ESCOLA INFANTIL ··· A Escola Infanil Breogán, que por primeira vez dende a súa creación en 1978 se abre ao conxunto da cidadanía subliñando “o compromiso da USC non só coa responsabilidade social e as políticas de conciliación da vida laboral e persoal, senón tamén coa propia cidade”, recibiu dende o pasado 16 de marzo e ata o 5 de abril, un total de 60 solicitudes. Do total, 26 foron novas admisións, das que 14 corresponderon á comunidade universitaria e as 12 restantes foron de persoas alleas á Universidade de Santiago. Os horarios de entrada e saída serán flexibles para adaptarse ás necesidades familiares e características da idade de nenos e nenas. A Escola Infantil Breogán permanecerá aberta de 07.45 a 18.00 horas con excepcións en xullo, período de Nadal e Semana Santa, onde o horario se estenderá de 8.30 a 15.00 horas. A Escola pechará do 1 de agosto ao 6 de setembro, ambos incluídos, e a semana de Nadal prevista para a rede de escolas infantís dependentes da Consellería de Política Social e Xuventu