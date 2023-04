El salón de actos del Colegio M. Peleteiro acogió en la tarde de ayer una nueva edición del Concierto benéfico a favor de la Fundación Andrea, protagonizado por los alumnos del Centro de Estudios Musicales del colegio.

Más de 470 personas quisieron disfrutar de la música al mismo tiempo que colaboraban con una buena causa. El importe íntegro recaudado de las entradas irá destinado a la Fundación Andrea, cuya finalidad es la de apoyo a los niños con enfermedades de larga duración, crónicas o terminales. Las entradas tenían un precio de 10€ y, para aquellos que no podían asistir, se vendieron a 5€ las de la fila cero.

Las actuaciones corrieron a cargo de la Orquesta, el Coro, la Banda Infantil y agrupaciones del Conservatorio Profesional de Música. Participaron alumnos de todos los cursos, desde 1º de Iniciación Musical hasta de 6º de Grado Profesional, tanto de enseñanzas oficiales como de la Escuela de música. El repertorio fue muy variado, un total de dieciséis actuaciones con temas propios, y temas de los clásicos Haydn, Vivaldi o del argentino Piazzolla. Sonaron canciones como I want to hold your hand, Eleanor Rigby de Paul MacCartney o Celtic de Michael Sweeney.

El concierto tuvo un cierre de excepción ya que por primera vez más de 100 alumnos, con edades comprendidas entre los 6 y 18 años, se subieron al escenario y tocaron juntos el último tema: Thunderblight Ganon Battle, música del videojuego Zelda.

Alumnos y profesores del conservatorio volcaron todo su esfuerzo e ilusión en los ensayos para ofrecer un concierto de calidad, a través del que aportar, entre participantes y asistentes, su grano de arena a esta causa.