“Cambio un premio María Casares por vinte funcións... Os premios están ben pero aínda que poida soar a tópico, o verdadeiro premio e traballar, ter público e seguir adiante”.

Fala Josito Porto, actor compostelán aínda que agora viva na beira da capital galega, en Ortoño (Ames) e sexa natural de Vilagarcía de Arousa (alí tivo bar, “na Praza do Castro”).

Clásico da escena galega, Josito é un namorado dos feitos e das xentes da cultura de Compostela. Ven de gañar o premio María Casares de Mellor Actor por Smoke on the water, obra da compañía Ibuprofeno Teatro, e na gala deses galardóns anuais da Asociación de Actores y Actrices de Galicia (AAAG) dixo catro verdades que certas persoas esquecen e outras agradecen, como Greta Marí, actriz de Santiago, que saudoulle hai días nun ensaio no Teatro Principal da obra The Great Greta, intre onde ela confesou sentirse identificada coa mensaxe de Josito Porto nesa gala “inxustamente esquecida pola TVG”, salienta él.

“Falei nesa gala de que estábamos de festa cando hai moitas compañeiras e compañeiros que están sen traballo... Lembrei que os inicios son duros, e falei de lembrar á xente que chegou antes que nós, como Ernesto Chao ou Xúlio Lago, que abriron portas, e que fixeron teatro enriba de catro caixas de froita... esforzo que non hai que esquecer”.

Formado no taller de teatro de Vilagarcía e, xa en Compostela, nos primeiros 90, no Grupo de Teatro Universitario da USC, Josito Porto, actor e músico, cadra mellor que ninguén en Smoke on the water, obra con texto e dirección de Santiago Cortegoso.

“Santiago é un máquina... xa tiña a base deste texto no 2012, levou o premio Varela Buxán e, pasado o tempo, montamos a peza no coworking do Teatro Principal de A Estrada, onde foi a estrea no 2022, inicio dunha etapa onde fixemos mogollón de funcións. Santiago fixo unha obra que ten moitas lecturas. Hai un punto de humor brutal sen ser unha obra cómica porque neste caso o humor está na sutileza, no absurdo de diferentes situacións; e xoga moito cos sentimentos, trata temas duros como a violencia de xénero, a toxicomanía, as diferentes facetas do amor pero todo nunha mistura de rock and roll e teatro. O público non sabe si está nun concerto de rock ou na casa dunha familia porque Pablo Giráldez, O Pastor, fixo un gran traballo de escenografía. E... a obra funciona como un tiro porque alá onde existan dous o tres Richies tomando copas, pode estar Smoke on the water”, salienta Josito.

O 12 de maio en Boiro e o 20 de maio en Burela, son as datas máis próximas para ver a obra.

RECOÑECEMENTO TAMÉN PARA UN MÚSICO DE SANTIAGO

Smoke on the water voa desde certa realidade ata situacións de ficción con estes personaxes: Ritchie (Blackmore), interpretado por Josito, que vive ancorado no rock dos 70 e ten unha tenda de discos; Janis (Joplin), encarnada por Belén Constenla, como a estrela que xa non canta e estuda Filosofía; e a súa unión, que sobrevive despois de 25 anos de crise matrimonial, ve como chega Álex (papel de Adrián Ríos), un gigoló que se namora de Janis cando entra en escena Joan (Baez; na pel de María Costas) empregada de banca que xestiona a hipoteca de Ritchie. E todo iso coa cociña da música en directo, algo lóxico cando o título ven dun hit dos Deep Purple.

“No inicio Santiago non tiña a idea de ter música no escenario pero despois de tratar a idea contou con Mon, que é músico e tamén actúa”, sinala Josito sobre Mon Orencio, o compostelán gañador do premio María Casares de Espazo Sonoro.

Decisión, risco e... acerto nunha obra con premios, entre eles ter público.