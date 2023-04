A Real Filharmonía de Galicia ofrecerá este xoves, día 20 de abril, un novo programa de temporada, baixo o título de Homenaje. Neste programa, a flautista Silvia Careddu, nacida en Cagliari (Italia) e o pianista Juan Carlos Fernández Nieto rendirán tributo ao compositor Antón García Abril, interpretando o seu Concierto de la Malvarrosa, para flauta, piano e orquestra de corda. A música do querido autor turolense unirase, baixo a batuta do titular da formación, Paul Daniel, á Primera sinfonía de Johannes Brahms, compositor moi apreciado por García Abril. Está previsto que o espectáculo comece ás 20.30 horas, despois dun encontro de conversa para o público co director Paul Daniel na sala Mozart, a partir das 19.45 horas.

O novo disco de Luz Casal preséntase nuns días en Santiago

A cantante española de pop-rock, unha das solistas máis valoradas da música popular do país, Luz Casal presentará o seu novo disco Las ventanas de mi alma, o máis persoal e autobiográfico da súa carreira. Será o vindeiro sábado, ás 20.30 horas, no Palacio de Congresos. Implicada na composición de case todos os temas, esta vez tamén participou na produción do álbum xunto con Paco Salazar e Paco Trinidad.

Luis Fercán regresa a Compostela este xoves

Luis Eduardo Fernández Cano ou Luis Fercán, como é coñecido, é unha das voces máis recoñecibles do panorama musical actual. Tras pasar por varias bandas na súa Galicia natal, en 2016 comeza o seu camiño en solitario como un dos cantautores emerxentes máis recoñecidos. Luis atópase agora xirando por todo o país co o seu novo disco Canciones completas desde una casa vacía onde xa anunciou máis de 30 datas. En Santiago estará no Teatro Principal, este xoves ás 20.30 horas.

A representación ‘Nó’ de Elahood chega ao Teatro Principal este venres

O espectáculo Nó de Elahood, dirixido por Sabela Domínguez, Julia Laport e Kenrick Sandy, representarase este venres 21 de abril no Teatro Principal, ás 20.30 horas. Baixo un filtro de ironía e fantasía, a compañía deixa ver pegadas do debate actual que atende a deconstrución de xénero e a conciencia de clase. Elahood continúa a súa aposta particular por unha linguaxe visual e coidada, que neste espectáculo abraza a presenza do texto e a voz.