El candidato del PP a la Alcadía de Santiago, Borja Verea, presentó esta mañana la lista con la que concurrirá a las elecciones municipales del próximo 28 de mayo, recalcando su apuesta por el carácter renovador, la capacidad de gestión y la pasión por Compostela. A las puertas del inicio de la campaña electoral, el alcaldable popular recordó que quedan todavía 40 días hasta la cita con las urnas, en los que tratará de convencer de que el suyo es “un proxecto de futuro” que nada tiene que ver “coas maneiras doutra época” del actual regidor, Xosé Sánchez Bugallo.

En un desayuno con los medios de comunicación, Verea manifestó que “estamos a pouco tempo dun momento moi bonito, no que os cidadáns van ter todo o poder para decidir quen vai a ser o seu alcalde os próximos catro anos. E só hai dúas posibilidades: un candidato do pasado, con políticas do pasado e con maneiras doutra época”, en referencia a Xosé Sánchez Bugallo, frente “o meu equipo, que ten como obxectivo levar a Compostela ao século XXI”. Sobre su propuesta, dijo estar convencido de que “reforza un cambio que para min xa é imparable e que trae detrás toda a forza xeracional”, a la vez que comparó la media de edad de sus candidatos y los del PSdeG: “Na candidatura do Partido Socialista está arredor dos 65 anos; e na miña entre 40 a 45”.

Verea ha negado que su lista sea “una sucursal de la Xunta”, como la calificó el socialista Sindo Guinarte, y señaló que cuenta “con persoas con experiencia nas súas profesións, porque do que se trata é de que teñan, sobre todo, capacidade para gobernar”. En este contexto, aprovechó para declarar que “é precisamente unha nefasta xestión a que está arrasando a agotado o goberno do candidato do partido socialista, que está en colapso burocrático”. El líder del PP local se ha comprometido a ejecutar, de ser el próximo alcalde de Santiago, las propuestas que “presentamos nos últimos meses”. Remarcó que adoptará medidas en materia de familia, “coa creación dunha área específica que dependerá directamente da Alcaldía, a creación dunha rede de cociñas escolares, o plan integral de conciliación ou os parques infantís modernizados, comenzando polo da praza da Constitución”. Y también se refirió a las iniciativas en el ámbito de vivienda, prometiendo un bono del alquiler, “co que será o Concello o que alugue directamente os pisos baleiros” y haciendo hincapié en la “posibilidade de que os baixos baleiros podan convertirse en vivendas”.

Por otro lado, insistió en su apuesta por el derribo de la Casa da Xuventude: “A nosa idea é derrubar a Casa da Xuventude e anular a indecente cesión que acaba de perpetrar tanto a Deputación como o Concello”. También se comprometió a poner en marcha la oficina Galicia Inviste, “para reducir os prazos das licenzas, promover a captación de investimentos e, o máis fundamental, para convertir Compostela nunha cidade amable para todo aquel que decida emprender”.

Frente a estas propuestas, censuró las de Xosé Sánchez Bugallo: “O candidato do partido socialista está a facer o ridículo, cun chorreo de promesas desesperadas, despois de catro anos sen facer absolutamente nada”, señaló, para luego añadir que “eu, como alcalde, se me presento a reelección, pódovos garantir que non presentarei promesas, porque serán feitos realizados”.

También defendió la denuncia presentada por el PP en los juzgados sobre caso Pichel. Negó que se trate de una estrategia electoral y aseguró que se formalizó “no momento que correspondía”. Acusó a Sánchez Bugallo de “non responder ás preguntas que se lle fixeron”, y dijo que “en vez de cumplir a súa palabra e presentar a documentación na Fiscalía, o que fai é intentar insultarme e menospreciarme, o mellor exemplo da desesperación na que está actualmente o Partido Socialista”.