O Museo do Pobo Galego acolle hoxe un acto de recordo da figura de Antía Cal, fundadora da Escola Rosalía de Castro en Vigo, que hoxe cumpriría 100 anos. A pedagoga foi, ademais, socia fundadora da institución que hoxe lle rende homenaxe. Os catro fillos de Antía Cal decidiron que fose precisamente o Museo do Pobo Galego o que custodiase os orixinais dos dous libros que escribiu nos anos cincuenta do pasado século, con vocación de dotar de libros educativos en galego as escolas do país. A entrega formal dos dous exemplares farase neste acto, que se celebrará no claustro de San Domingos de Bonaval.

Nacida na Habana en 1923, Cal regresou a Galicia con nove anos. Malia que nun primeiro momento asentouse xunto coa súa familia no concello de Muras, en 1939 trasladáronse a Santiago de Compostela. Na capital galega estudou comercio, que era a vontade do proxenitor. Fixo tamén maxisterio e despois matriculouse na Universidade, onde fixo Filosofía e Letras. Tanto O libro dos Nenos, que recibira un premio convocado polo Lar Galego de Caracas, como A Arte e a súa historia non puideron ver a luz ata a segunda década do século XXI. Ningún dos dous terían pasado a censura do réxime franquista, que impediría a entrada de manuais escritos en galego nas escolas. Aínda así Cal dende a escola Rosalía conseguiu abrir novos camiños para a renovación pedagóxica en Galicia ata converter o centro nun referente tanto na cidade como fóra dela. No acto de hoxe, ás 18.00 horas, intervirán a presidenta do Museo do Pobo, Concha Losada, o fillo da homenaxeada, Antón Beiras Cal e o dramaturgo, Quico Cadaval.