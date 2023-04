A presidenta do Consello da Cultura Galega (CCG), Rosario Álvarez, e a deputada provincial de Igualdade, María Muíño, acaban de formalizar o acordo que posibilita a edición dun volume que compilará as biografías de 40 mulleres recollidas no Álbum de Galicia. Na sinatura deste acordo tamén estivo presente a directora do Centro de Documentación en Igualdade e Feminismos do CCG, Carme Adán. Trátase da primeira colaboración formal entre ambas as institucións. O acordo promove a realización de actividades de carácter cultural, especialmente seminarios, exposicións e encontros, que permitan analizar o papel das mulleres na historia e na cultura galegas. Ademais, o protocolo permite o desenvolvemento doutras accións. O libro, que se editará a través dos servizos da imprenta provincial, leva por título Tecendo xuntas: 40 mulleres de álbum verá a luz nos vindeiros meses. Este propón un itinerario histórico desde o medievo ata a actualidade, escrito en feminino por autoras contemporáneas de diversas disciplinas.