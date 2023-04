O Museo do Pobo Galego acolleu un acto de recordo da figura de Antía Cal, fundadora da Escola Rosalía de Castro en Vigo, que hoxe cumpriría 100 anos.

A pedagoga foi, ademais, socia fundadora da institución que hoxe lle rende homenaxe. Os catro fillos de Antía Cal decidiron que fose precisamente o Museo do Pobo Galego o que custodiase os orixinais dos dous libros que escribiu nos anos cincuenta do pasado século, con vocación de dotar de libros educativos en galego as escolas do país. A entrega formal dos dous exemplares farase neste acto, que se celebrará no claustro de San Domingos de Bonaval.