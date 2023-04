La Bibioteca Pública Ánxel Casal acoge hoy (19.00 h) la presentación de la obra Vite de Compostela. A comunidade (auto-) construída, un proyecto de investigación realizado por el periodista Joel Gómez, que desgrana el desarrollo del barrio compostelano de Vite desde finales de los años setenta hasta 2003, cuando la Coordinadora de Vite le encargó un estudio de la evolución de esta zona urbana. “As vivendas de Vite comezaron a ocuparse en 1978 e en 2003, 25 anos despois, o barrio mudara moito. Nos anos 80 había moitísima xente nova en Vite, moitísima crianza, adolescentes, era un barrio modélico... Fíxose o seu colexio, o Vite 1, que chegou a ter máis de mil escolares; e como non era suficiente, fíxose o Vite 2, que agora está ocupado pola Escola Oficial de Idiomas. Pero pasados eses 25 anos puidemos comprobar que xa non había esa poboación sólida e nova, senón unha poboación envellecida”, explica Joel Gómez en conversación con el EL CORREO GALLEGO.

Para saber las causas de esta transformación del barrio, el periodista de La Voz, que ahora ya disfruta de una merecida jubilación, inició una ronda de entrevistas con agentes sociales e instituciones con el objetivo de profundizar en la realidad social del entorno. Desde las asociaciones de vecinos hasta Marco Marchioni, pasando por organismos relacionados con el empleo, la drogodependencia, la exclusión social, con técnicos de las diferentes administraciones públicas: “No ano 2001 había unha situación de conflictividad moi forte, incluso había taxis na cidade que se negaban a facer carreiras ao barrio de Vite por aqueles problemas”, asegura.

Aunque a Joel Gómez le encargaron el trabajo a comienzos del milenio, cuando lo completó en 2003 no se publicó por diversas causas. Ahora, Vite de Compostela. A comunidade (auto-) construída ve la luz de la mano del Incipit. El periodista sostiene que el barrio de Vite, pese a los altibajos que ha experimentado, ha conseguido “transformarse por completo para ser hoxe unha zona residencial atractiva, modélica, con zonas verdes, cunha ampla oferta de servizos e con un enorme dinamismo”.

“Aqueles problemas que se debían a unha mala organización do barrio fóronse solucionando e foi habendo unha nova situación moi mellorada, como coñecemos agora en Vite”, explica el periodista, antes de añadir que “nese cambio influiu de forma decisiva a aprobación do plan de Vite, promovido pola asociación de veciños e financiado pola Xunta de Galicia, sobre todo pola Consellería de Sanidade, que organizou moitas actividades culturais, educativas, de saúde, de ocio, de tempo libre, deportivas, de formación laboral, programas de emprego, de coidado e respecto ao medio ambiente, e outras moitas”.

De hecho, comenta que algunas de estas iniciativas “foron pioneiras, como por exemplo as xornadas cinema ou as olimpiadas deportivas e culturais”. También destaca la actividad del centro de salud del barrio, que “implantou iniciativas de saúde pioneiras, como por exemplo as campañas de saúde infantil, que non existían”.