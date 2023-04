La magistrada presidenta de la Sala de lo Contencioso Admnistrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), María Dolores Rivera Frade, aboga por la implantación de la tasa turística en Santiago de Compostela para promover un turismo amable.

“El turismo es una fuente de riqueza y de generación de empleo y su aportación al PIB se ha ido incrementado en los últimos años. En este contexto, las Administraciones Públicas deben de promover un turismo respetuoso con el patrimonio cultural, con el medioambiente, con el bienestar social… Y esto es lo que se trata de conseguir con la creación de este tributo, pues su recaudación revierte a favor de mejoras en esos ámbitos”, explicó la magistrada en una entrevista con EL CORREO GALLEGO previa a la conferencia que realizó en la Real Sociedad Económica de Amigos del País de la Ciudad de Santiago (RSEAPS), sobre fiscalidad municipal el ciclo de debate “Compostela 2023-2027. Presente y futuro”.

Sobre la tasa turística, la jueza señaló además que se trata de una realidad no sólo en gran parte de Europa, citando países como Italia, Francia y Portugal; sino que también lo es en ciudades españolas como Barcelona o Mallorca. Sobre las discrepancias entre los diferentes partidos políticos, así como las sectores económicos o empresariales afectados apuntó que “al suponer un gasto para el ciudadano, no puede extrañar que aparezcan estas divergencias”.

No obstante, la magistrada quiso manifestar que al menos en el caso de los partidos políticos, “estas diferencias se centran en la determinación de los elementos esenciales del impuesto, como los supuestos de sujeción, tipo de establecimientos afectados, o las tarifas que debe de fijarse, lo cual no significa que este tributo no se pueda crear”. Es decir, lo que tendrían que dialogar y acordar todavía los partidos serían los detalles y pormenores de la implantación del nuevo impuesto.

Otro de los temas sobre los que Rivera Frade reflexionó en su intervención en la RSEAPS fue el recargo del IBI a las viviendas vacías. En este sentido apuntó que “para que los concellos puedan prever en sus ordenanzas fiscales este recargo es necesario que sea una norma con rango de ley la que defina qué debe de entenderse como inmueble desocupado con carácter permanente. Si lo hace el Concello a través de sus ordenanzas estaría incurriendo en exceso normativo y la ordenanza sería nula”.

De este modo, cabe esperar a que sea la Xunta la que defina que se entiende exactamente por ‘vivienda vacía’, una definición que sí esta recogida en el borrador de la Ley estatal por el derecho a la vivienda, pero a expensas de que se apruebe cabe recordar que las políticas de vivienda son competencia del Gobierno autonómico.

En este sentido, señala Rivera que habría que determinar aspectos como “el tiempo durante el cual tiene que estar desocupado de forma continuada y sin causa justificada, si afecta a titulares de más de un inmueble en esa situación o si se pueden aplicar recargos cuando el periodo de desocupación sea superior a un determinado número años”, entre otros detalles.