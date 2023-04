El departamento municipal de Facenda pretende pagar 5,7 de los 8,5 millones de facturas pendientes antes de que finalice la legislatura. Así lo indicó ayer la concejala Marta Abal, quien señaló que, “coa axuda da intervención, queremos saldar boa parte da denominada conta 413 entre o que queda de abril e comezos do próximo mes”. Sobre la propuesta de distribución de los remanentes, que ascienden a 24,63 millones de euros, la edila responsable de las cuentas municipales explicó que 14,6 millones ya están comprometidos del año pasado. Subraya que “esta cifra non se corresponde a facturas pendentes na súa integridade, senón que hai que aclarar por un lado está a conta 413, que son facturas; e por outro, compromisos adquiridos o ano pasado pendentes de materializar, como obras que auditamos a cargo de remanentes e líquido de tesourería; e que pese a que non se executaron finalmente provocan que se xere remanente”.

En lo que respecta a las facturas pendientes, Marta Abal matiza que buena parte del capítulo 413 ya ha sido aprobado o se va a aprobar en los próximos días mediante decreto de la Concellería, por lo que “non deberá ser sometido ao pleno”. La responsable de Facenda explica que se verán beneficiadas “aquelas facturas que responden a obrigas debidamente adquiridas”, que podrían ser saldadas en los próximos días. También detalla que en los 8,5 millones de la cuenta 413 se incluyen pendientes de pago algunas facturas de cuantías muy altas, como una de Urbaser que asciende a 2,9 millones.

Por otro lado, la concejala también justificó el capítulo de remanentes denominado como “novas necesidades”, que ascendería a otros 10 millones de euros. “O que lle plantexamos aos grupos municipais é unha serie de necesidades que hai que satisfacer, que son gastos fixos, como o incremento do capítulo 1, de persoal; e logo o incremento do gasto de luz, que ascende a 2,2 millóns; así como outras necesidades urxentes de equilibrio económico que nos trasladou TUSSA, a redacción do proxecto de humanización do Restollal, dous microbuses para o rural, etc”.

Obras pendientes

Entre las obras que se comprometieron el año pasado y a las que se les da continuidad en 2023 con cargo a la liquidación, apunta Abal, se incluye la reparación de la Praza de Abastos, la reurbanización de las rúas Mallou y Nogueira, mejoras en el entorno de Conxo, la reurbanización del barrio de Sar, la sala de usos múltiples de A Rocha, la mejora de la accesibilidad en el barrio de Vista Alegre, el refuerzo de la seguridad peatonal en la rúa dos Vilares; la tercera fase de Basquiños, el mobiliario del campo de la fiesta de O Castiñeiriño; la rehabilitación de firmes en las rúas do Home Santo, Medio, Costa do Veedor, Fraguas y su entorno; la intervención en el cruce de Xeneral Pardiñas y República do Salvador; la rotonda de la rúa do Hórreo, la humanización de las rúas do Restollal y Amor Ruibal; el proyecto de reurbanización del eje Cruceiro da Coruña-San Caetano, la renovación de varios parques infantiles, la mejora de la sinalética en el ámbito rural o la segunda fase de la Vía Verde.

Por último, manifestó que el documento no está cerrado y que el gobierno local está abierto a negociarlo con la oposición si bien “hai unhas obrigas ás que temos que facer fronte”. Aunque la fecha del pleno extraordinario para abordar los remanentes todavía no está cerrada, todo apunta a que será la primera semana del mes de mayo.

El alcalde de Santiago también se manifestó ayer sobre la propuesta de remanentes que su gobierno ha hecho llegar a los grupos de la oposición. En declaraciones a Onda Cero, Xosé Sánchez Bugallo manifestó que “entre esos 24 millóns están incluída as facturas pendentes e tamén os compromisos de gasto”. Puso como ejemplo “o pago das obras de Castrón Douro, unhas obras que aínda non se adxudicaron e non hai factura pendente”. En este contexto, apuntó que “o gasto de retribucións do persoal sube un 5 %”, con lo que “se reserva unha cantidade para que a próxima corporación municipal faga fronte ós gastos de persoal”.

Críticas del PP

El grupo municipal del PP criticó ayer el borrador de los remanentes que ha recibido del gobierno local. “Que el ayuntamiento de Santiago tenga 24 millones de euros de remanentes es la constatación de la incapacidad de gestión del gobierno del señor Bugallo”, manifestó su portavoz, José Antonio Constenla, que indicó que “Santiago es con Ourense el ayuntamiento que peor paga de toda Galicia”. Aseguró que los proveedores a los que se les debe 8 millones de euros “van a tener que esperar un año para cobrar”. También calificó de “trilerismo y filibusterismo” político las “formas” en la que el gobierno trasladó a la oposición la “propuesta cerrada” de los remanentes.