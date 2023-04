Trata en estas charlas el acoso escolar, de una manera positiva, enfocándolo no tanto en la persona que lo realiza, sino en las actitudes que pueden tener los chavales para hacer sentir mejor a las personas que lo están sufriendo. ¿Por qué esta manera de abordarlo?

Bueno, pues al final es intentar poner el foco en el compañero o compañera que está presenciando todo eso, que es el que puede ayudar a cambiar esa actitud. Yo al final considero que el acosador también es una víctima, no dejan de ser niños o niñas menores de edad , que todavía no están formados al 100%, les trato de hacer comprender que para que tenga esa actitud agresiva algo le debe estar pasando en su entorno: o está recibiendo una educación equivocada o tiene algún problema de sufrimiento en casa o cuenta con poca autoestima y eso le hace responder a él luego ante sus compañeros de esa forma agresiva. Entonces trato de que el resto de compañeros sepan que también hay que ayudarlo para que cambie esa actitud porque ya ha pasado; yo lo he visto, y ahora aquel chico o aquella chica que era agresor, ahora es totalmente diferente, y está ayudando al resto de compañeros que también están pasando por lo que le había pasado.

Otra de las cosas que me llamó la atención de la charla es que les dijo a los chavales que son una generación más inteligente que la suya. El acceso a esa cultura: las redes sociales, internet, quizás también los está volviendo más individualistas.

Eso es así, pero creo que también hay que animarles. Todo forma parte de la psicología. Yo les digo que son una generación inteligente porque ellos están acostumbrados a oír que esta generación es una mierda, que son de cristal... Todo el rato están escuchando negatividad. Entonces es bueno que una persona que es conocida, que quizá alguno me tenga como un referente por las canciones, por las películas, por las series, y les diga sois una generación inteligente pero tenéis que trabajar para concienciar y para que el día de mañana seamos una sociedad más inclusiva. Es cierto que el acceso a internet y redes sociales les hace mucho más individualistas. Pero si lo saben utilizar, les puede ayudar. Tienen acceso a información, a noticias y a contenido que antes no teníamos, lo necesario es que lo sepan gestionar, porque al final les abre un montón de puertas.

Al recoger el Goya por ‘El truco del manco’ en 2009, se lo dedicó a sus padres por hacerle fuerte al ponerle el Nesquik en la balda más alta del armario. ¿Qué importancia tuvo su papel al inculcarle el valor del esfuerzo para llegar a donde ha llegado?

Mucho. Al final fueron ellos los que fueron moldeando esa actitud que yo he ido adquiriendo de superación, de buscarme mis propias mañas, de intentar cuando llego a los sitios observar todas las cosas que tengo a favor, por ejemplo, al llegar a una habitación de hotel que no está como tú lo tienes en tu casa. Saber utilizar todas esas cosas para poderte cambiar, para, si te caes, poderte levantar. El no que no me lo pusieran fácil, me ayudó para acostumbrarme a lo que me iba a enfrentar el día de mañana y para que mi día a día fuera un poquito más llevadero y ser, así más independiente.

Les explica también que aún con mucho esfuerzo no siempre va a llegar la oportunidad, pero que sin la constancia nunca va a darse.

Exacto. Están cansados de escuchar que el que quiere puede o que el que la sigue la consigue... pero todo eso al final es un arma de doble filo. Porque lo tienen metido en la cabeza y cuando esa oportunidad no llega, no están preparados para ello. Te dicen que si estudias, vas a tener el mejor trabajo, si das el 100 %, va a llegar la oportunidad de tus sueños, pero eso no es así. Hay que explicarles que esa oportunidad puede que no llegue, ya que hay factores que no dominamos. Pero todo lo que pongas de tu parte en el camino es un aprendizaje que es realmente la recompensa. El conocimiento, el esfuerzo, un montón de actitudes y valores que adquieres haciendo y que son la verdadera recompensa.

Espasticidad, su último disco, cuenta con colaboraciones de Kase O o Zatu. Estamos viviendo en los últimos años un boom increíble de la música urbana, en el que aquellos primeros intrépidos también os estáis reinventando, con nuevos ritmos, nuevas formas de actuar... ¿Cómo ve el panorama actual en este sentido?

Pues todo avanza y te retroalimentas de otras músicas y de otras tendencias y yo creo que eso al final ayuda. Considero que una sociedad sana es aquella que se retroalimenta de otras culturas, de otros colores... Pues en la música lo mismo, al final retroalimentarse de otras tendencias, de modas, por así decirlo, pues es positivo, aunque cada uno tiene que saber de donde viene y a partir de ahí trabajar. Yo creo que en la música vive un buen momento en el sentido de que hay un montón de muchachos que están trabajando duro. Puede gustarnos más o menos este tipo de música, pero está haciendo que chavales se enganchen a un micrófono, se enganchen a un ordenador, a hacer bases, nos guste más o nos guste menos, pero están ahí dedicándole a la música un rato e intentando ver cómo pueden mejorar su sonido.

En su faceta como actor, ¿está metido también en algún proyecto ahora mismo?

Pues mira, ahora mismo estoy con un cortometraje que he escrito, dirigido e interpretado. El primer proyecto en que hago las tres cosas y se llama Intentando. Y nada, está por todo el circuito de festivales, además me hace especial ilusión porque también trabaja Hugo Montilla, que es mi hijo mayor. Y nada, llevamos como 72 nominaciones en diferentes festivales internacionales, con más de 22 premios obtenidos. La verdad que estoy muy contento con eso y algunos proyectos que esperemos que lleguen a buen puerto.