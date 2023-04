XORNADAS “Queremos que o alumnado poida coñecer as aplicacións da intelixencia artificial nas súas profesións”. Así definen Judit González e Mateo Bodenlle, estudantes de primeiro curso nos graos de Intelixencia Artificial e Enxeñaría Informática e impulsores das xornadas, a primeira edición do foro IAprendizaxe no que ata hoxe se abordan as posibilidades da IA en ámbitos como a Medicina ou o Dereito. Onte interviron o investigador Alejandro Catalá, a directora da Oficina de Apoio Estratéxico e Planificación en Amtega, Jesús Romero Cardalda e a investigadora Marta Núñez. Ás 12.30 horas de hoxe participarán José Mª Alonso, profesor en Ciencias da Computación e Intelixencia Artificial da USC;Aldán Creo, investigador de NLP no CiTIUS; Óscar Cordón, catedrático da Universidade de Granada; Senén Barro, director do CiTIUS, e Noemí Rodríguez, cofundadora de Himikode | FoodTech.