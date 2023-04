Desde que o movemento hippy comezou a popularizar o seu consumo na década de 1960, a discusión sobre a legalización do cannabis tense convertido nun tema de debate recorrente. Un dos últimos, o da iniciativa Regueifas de Ciencia, promovida pola Universidade de Santiago coa colaboración do Ministerio de Ciencia e a fundación FECYT Innovación.

O proxecto leva por subtítulo Debates intelixentes sobre temas apaixonantes e, coma calquera debate, o seu obxectivo é fomentar a discusión e intercambiar ideas sobre un tema. “Metémonos en todos os charcos posibles. Debatemos sobre o cambio de hora, o veganismo, os transxénicos, a experimentación animal ou a eutanasia”, responde Manuel Vicente, membro do equipo organizador, á pregunta de como elixen as temáticas de discusión.

O que distingue estes debates, ademais do seu formato de tempos moi pautados e sen interrupcións, é o seu punto de vista científico. “Son todos temas, coma o do cannabis, que xeran controversia na sociedade, que teñen moitas arestas e nos que cada parte considera que ten a ciencia ao seu favor”. As persoas que participan, explica Vicente, son sempre expertas na materia que tratan. “Ás veces son activistas no seu eido, pero argumentan de xeito científico, achegan información, datos e evidencias”.

A SITUACIÓN NO MUNDO A maioría de países do mundo teñen leis restrictivas que prohiben o uso, a posesión e a venda de cannabis. Porén, o seu consumo segue sendo moi común a nivel global. Nos últimos anos, algúns países comezaron a cuestionar a efectividade das políticas de prohibición e a explorar alternativas como a legalización e regulación do seu uso. Desde 1970, os Países Baixos permiten a venda e o consumo desta droga en ‘coffeeshops’. Aínda que isto é legal, a súa produción e subministro mantéñense nun limbo e os establecementos vense na obriga de obter o cannabis a través de provedores ilegais. O debate sobre a legalización comezou a coller pulo no ano 1996, coa aprobación da Proposición 215 en California, que permitiu o uso terapéutico do cannabis. O exemplo prendeu noutros estados que, desde entón, se teñen sumado tamén á regulación do uso médico e recreativo desta substancia. No ano 2013 Uruguay convertíase no primeiro país no mundo en legalizar a produción e venda, situando nun máximo de 40 gramos ao mes o que pode adquirir cada persoa nunha farmacia autorizada. Cinco anos despois, foi Canadá quen se sumou a esta medida tras un intenso debate de anos centrado en aspectos como a seguridade vial, a protección da mocidade, o acceso á marihuana medicinal ou a eliminación do mercado negro. No que respecta a España, ao igual que en Portugal, téñense adoptado políticas de “tolerancia” cara ao consumo deste opiáceo. Isto significa que as autoridades poden permitilo en certas circunstancias, como no das asociacións cannábicas, nas que os seus membros comparten o acceso e a responsabilidade de cultivar e consumir de maneira privada e segura.

É o caso de Patricia Amiguet Adell, fundadora de REMA, a Rede Estatal de Mujeres Antiprohibicionistas, e defensora da legalización do cannabis. Investigadora en feminismos e cultura cannábica, Amiguet afirma que nos países onde xa se regulou ou legalizou o seu uso “as mulleres tomaron forza no eido da saúde. Xa se empezan a investigar cuestións relacionadas co consumo e a saúde reprodutiva feminina e, máis aínda”, recalca, “estanse a crear produtos específicos para elas: desde marihuana paliativa para dores menstruais a lubricantes con extracto de marihuana”.

Na parte contraria sitúase o médico Fernando Rodríguez de Fonseca. Para o tamén investigador, especializado en cannabinoides do Laboratorio de Neuropsicofarmacoloxía IBIMA de Málaga, hai moito mito arredor do cannabis que, ao seu ver, non é unha medicina. “Non mata”, afirma Rodríguez de Fonseca, “pero aumenta a esquizofrenia, altera o desenvolvemento cognitivo e cambia o funcionamento social”. E manifesta rotundo: “non estou en contra da felicidade química pero, se a queres, acábala pagando”.

Os catro participantes neste debate número 17 das Regueifas de Ciencia –que poden seguirse en directo, por streaming ou velas despois gravadas na web–, puxeron sobre a mesa cuestións como a experiencia en países que teñen regulado ou legalizado o cannabis, os seus efectos na economía e se estes compensan os posibles efectos nocivos na saúde pública.

Unha votación antes de comezar o debate e outra ao rematar permiten observar as mudanzas na opinión pública ao escoitar os argumentos expostos. “Non adoita haber moita variación entre o si e o non. O que si que pasa habitualmente é que xente sen unha posición formada ao inicio termina por se posicionar”, conta Manuel Vicente. “O meritorio”, suliña, “é expoñerse a oír opinións contrarias. Ás veces aparecen zonas grises e confluencias que non agardabamos”.