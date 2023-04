El Concello de Santiago sancionará con una multa a la empresa Servisar que presta el Servicio de Axuda no Fogar (SAF) por incumplimientos del contrato. Así lo confirmó ayer el alcalde, Xosé Sánchez Bugallo, quien indicó que los técnicos ya completaron el expediente que el próximo lunes se llevará a la xunta de goberno para su aprobación y traslado a la concesionaria. La concejala de Políticas Sociais quiso denunciar una vez más la posición que ha adoptado la empresa, tanto con la administración local como con las trabajadoras, a las que quiso trasladar su “total apoio”.

Castro lamentó que este conflicto, “que é entre a empresa e a plantilla”, esté afectando “aos usuarios”, y confirmó que a mayores de la sanción que se aprobará el lunes también se está estudiando la “posibilidade de que despois do verán se inicie un novo proceso de licitación do contrato”. La concejala de Políticas Sociais declaró que la concesionaria “só está buscando unha cousa, que é a extinción do contrato, posto que di que está a sufrir perdas, pero haille que recordar que foi ela a que se presentou ao concurso para cumprir uns pregos, o que non o está a facer”.

Con esto, y casi llegados al ecuador de la contratación (se adjudicó en junio de 2020 por un periodo de tres años más uno de prórroga, es decir, un total de cuatro), el gobierno local se está planteando, como avanzó Mila Castro, la posibilidad de iniciar un nuevo proceso de licitación después del verano. El alcalde, que admitió que “é evidente que o 8,5 % de inflación supón unha dificultade”, señaló que su intención es promover en las próximas semanas una revisión del equilibrio económico de cara a tratar de ajustar la partida presupuestaria a la subida de costes.

En todo caso, el gobierno local no le encuentra justificación a la actitud de la empresa. En respuesta a Compostela Aberta, que este miércoles pedía un mediador municipal en el conflicto, Mila Castro aseguró que “o Concello leva mediando neste problema entre a empresa e as traballadoras desde o seu inicio”. Recordó que en estos momentos “existe un proceso de presión por parte da empresa ao Concello e ás propias traballadoras, cuns cambios nas condicións laborais que son inasumibles e completamente inaceptables”.

Por su parte, el comité de Servisar, concesionaria del SAF en Santiago, no descarta iniciar movilizaciones, y mismo una convocatoria de huelga en mayo, después de que la empresa haya propuesto este martes modificaciones que empeoran las condiciones laborales de las trabajadoras.

La reunión celebrada estaba convocada para constituir la mesa negociadora e intentar cambiar las condiciones de trabajo de las auxiliares del SAF. Y según Roberto Alonso, representante de la CIG-Servicios, la empresa puso sobre la mesa pasar al personal que trabaja de lunes a viernes a hacerlo de lunes a domingo con los descansos reglamentarios. En el caso del personal con jornada continua, Servisar anunció que pasarían a estar en turno partido, y en cuanto al personal con contratos a tiempo parcial, presentó la propuesta de aplicarles una reducción de jornada del 25 por ciento.

Para Compostela Aberta, “é inadmisible que Servisar pretenda precarizar aínda máis a estas mulleres, que prestan un servizo moi sensible, que é de titularidade municipal”, tal y como denunció este miércoles su portavoz en el Concello, María Rozas.

El alcalde señaló ayer que el Servicio de Axuda no Fogar es el que cuenta con una mayor plantilla de todos los que presta el Concello, en concreto 198 empleados, que atienden a un total de 700 usuarios. Mila Castro confirmó que actualmente hay muchos usuarios en lista de espera y que las altas no se están tramitando correctamente por la negativa de la empresa. De ahí que se haya abierto un expediente sancionador.