La nueva ley de vivienda que prepara el Gobierno central enfrenta ya a la Xunta y el Concello de Santiago. El texto pactado con ERC y Bildu incluye la novedad de declarar zonas tensionadas en las que se podría topar el incremento de precios de los alquileres. En Santiago, según un informe de la consultora Atlas Real Estate Analytics, hasta el 82 % de los hogares viven en estas zonas. Pero la decisión de fijar estas áreas recae en las comunidades autónomas, que tienen la competencia en vivienda. El alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, instó ayer a la Xunta a aprovechar el nuevo marco legal para que se pueda limitar el precio de los arrendamientos en la ciudad.

En declaraciones a EL CORREO, Bugallo se mostró a favor de la norma que promueve el Gobierno. “A mí me parece bien que se puedan poner límites y bajen los precios”, subrayó el regidor. “No podemos olvidar que la competencia exclusiva de vivienda corresponde a la Xunta, por lo que su aplicación dependerá de una ley autonómica que recoja y desarrolle los aspectos que considere convenientes”, añadió. Bugallo se mostró crítico con la administración gallega y recordó las trabas impuestas en materia de la regulación de los pisos turísticos.

Desde la Xunta llevan días mostrándose muy críticos con respecto a la nueva ley, aunque todavía no han aclarado si piensan aplicarla o no en la comunidad o, tal como ya ha anunciado la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, recurrirla a la Justicia. La conselleira Ángeles Vázquez reunió ayer al Observatorio de Vivenda para analizar la norma. Preguntada antes de entrar, por si iba a declarar zonas tensionadas en la comunidad, Vázquez no se mojó. “Lo primero que habría que ver en una ley tan confusa es saber quién tiene que declarar esa zona tensionada si el ayuntamiento o la Xunta”, explicó. “Si me preguntas ahora mismo desde el punto de vista jurídico no sabríamos decirlo, porque es totalmente confusa su redacción”, apostilló. Vázquez sí dejó clara su postura en contra de limitar la subida de los arrendamientos. “El Banco de España alertó recientemente que querer topar los precios de los alquileres, en distintos países europeos el efecto que hicieron fue el contrario y tenemos cerca de nosotros, en concreto en Cataluña, una experiencia que fue totalmente nefasta”, advirtió la titular de Vivenda.

Ángeles Vázquez también salió al paso de las críticas vertidas en días anteriores por la concelleira de Urbanismo de Santiago, Mercedes Rosón. La edil compostelana reprochó a la Xunta la falta de promoción de vivienda pública en la ciudad. Rosón lamentó también las “demoras” en la construcción del bloque de 24 viviendas en el SUNP-13 (O Castiñeiriño); y en el proyecto para la obra de otras 36 en Lamas de Abade. Preguntada por el asunto, la conselleira justificó los plazos y aseveró que la Xunta vigila que las empresas cumplan. “Son dos promociones una en concurso, ya se hizo la adjudicación correspondiente, y tienen un tiempo las empresas para acometer las obras”, aseveró. Vázquez achacó la tardanza a la irrupción del coronavirus. “No entrarían dentro de los incumplimientos, porque en época de covid tuvimos que alargar el periodo para que las pudieran llevar a cabo y a esto tenemos que añadir que en los últimos tiempos hubo una subida de materiales muy importante y esto está dando lugar a ciertas demoras”, explicó la conselleira.