A Carmen Ruiz (Madrid, 1974) le va la comedia como a las gaviotas el mar, habita su paisaje natural. Mujer de ojos grandes que ha dejado el telón del flequillo para volver a la melena abierta a dos mares, irradia talento sin ruido. Suma piropos en cada escenario pero brilla igual en cine y televisión (Mujeres, el debut; Yo soy Bea, el trampolín; Amar es para siempre, la serie más reciente). Y hoy las tablas del Teatro Principal sonríen porque llega con Tercer cuerpo (20.30 h., 14 euros), obra del dramaturgo argentino Claudio Tolcachir.

Carmen Ruiz, nombre corriente de una actriz fuera de serie fan del Bitter Kas, es parte de un elenco que completan Natalia Verbeke, Nuria Herrero, Gerardo Otero y el actor arousano Carlos Blanco.

Galardonada igual en su inicio por su rol en cortos o largos, que en fechas cercanas por la Unión de Actores y Actrices (tras su papel en Matadero, A3, en 2020), medio mundo sabe que a Carmen está por llegarle el papel de su vida. Mientras, su talento late en personajes como Moni (Tercer cuerpo).

Antes de nada, felicidades. La obra agotó entradas en su reciente paso por Tenerife y Las Palmas, y varias crónicas destacan su interpretación.

Gracias. Estamos muy contentos y el personaje que interpreto, la verdad, es un caramelito.

¿Cómo llega a esta comedia?

Me llamó Claudio (Tolcachir). Ya me había llamado en otra ocasión para un proyecto que no pudimos hacer y cuando me propuso trabajar con él en esta función, como ya conocía la obra por verla hace años cuando la hizo con su elenco argentino en Matadero (Madrid), y me gustó como espectadora, estoy encantada de hacerla como actriz. Ya es casi el final de gira.

En realidad es una tragicomedia donde la gente se ríe muchísimo porque, la verdad, decimos muchas barbaridades desde un sitio tan normal como una oficina, y la gente empatiza mucho con los personajes y se divierte un montón. La obra sorprende mucho. Empieza de un modo que deja al público algo descolocado porque en un mismo espacio suceden diferentes cosas como si estuviéramos en el médico, en un apartamento, en un bar...

¿Cambios con apoyo de escenografía, música, luz o... ?

No, no. Son cambios que se suceden únicamente por medio de la interpretación nuestra y luego se unen todas las historias. Son cambios basados en el personaje, en la interpretación y el tono, no cambia ni la luz ni los espacios sonoros. Se trata de un trabajo actoral puro y duro, una labor de equipo. Choca de inicio, pero luego el público entra.

El elenco de ‘Tercer cuerpo’ incluye a Carlos Blanco, actor muy reconocido en Galicia. ¿Habían compartido escenario antes?

No habíamos trabajado juntos antes, aunque yo si le conocía porque es un actorazo, y está siendo un gustazo porque, además, creo que su personaje, Héctor, le va a encantar a la gente. Interpreta a un personaje muy tierno, entrañable, con muchísimo humor y muy frágil, y con esa cosa que tiene él, que le hace tan grande, y esa cara de buenón. Es una delicia verle trabajar. Creo que le va a encantar a su público y a su gente.

Ante otras áreas interpretativas como televisión y cine, el teatro sigue siendo la disciplina más pobre a nivel crematístico, ¿es pasión o aventura?

Sigue siendo la disciplina más pobre, pero nunca he dejado de hacer teatro porque es de donde vengo, es lo que más he hecho siempre. Siempre estoy compaginando los proyectos audiovisuales con el teatro. Tengo la suerte de que cuentan conmigo para proyectos que están muy bien y procuro hacerlos. Empecé a estudiar arte dramático haciendo obras de teatro y ya casi llevo veinte años.

¿Vive su mejor momento profesional? Desde fuera bien lo parece.

No tengo ni idea, la verdad. Me considero una persona muy afortunada porque este trabajo es muy complicado y vivir de ello es un sueño. Para mí el éxito es trabajar en lo que más me gusta y poder pagar la hipoteca, las facturas, comer y todas esas cosas... Sí que me siento feliz y muy afortunada.

¿Tiene actrices favoritas?

Me encanta Gena Rowlands, es un animal, una barbaridad. También me gusta mucho Meryl Streep, por su talento y por su sentido del humor, soy capaz de ver la película más chunga que tenga y la disfruto igual. También citaría a Teresa Lozano, mi abuela en Mujeres, una gran dama.

¿Qué relación tiene con Galicia más allá del rol profesional?

Tengo amistades en Vigo, y alguna vez he ido a Vigo por el gusto de ir, donde también he hecho teatro. Y del resto de Galicia, he visitado por primera vez hace poco A Coruña con la gira de esta misma obra, y ahora haré teatro por primera vez en un escenario de Santiago. Y también estuve hace unos pocos meses participando como invitada en un programa de Televisión de Galicia, Land Rober, con Roberto Vilar, y lo pasé bien.