La Ciudad de la Cultura acogió ayer el pistoletazo de salida a las V Jornadas Gallegas de Podología que continuarán en las instalaciones del Monte Gaiás hasta el final de la tarde del día de hoy. La podología constituye una disciplina del ámbito sanitario que se encuentra fuera del sistema público de salud. Manuel Mosqueira, doctorado por la Universidade da Coruña y especialista en podología deportiva será uno de los ponentes. Destaca que los pacientes sí le están dando la importancia suficiente a la salud de sus pies, aunque no las administraciones, y remarca la diferencia que presenta su trabajo con deportistas como los futbolistas del Dépor y su labor diaria en la clínica que regenta en la ciudad herculina.

Es usted uno de los ponentes de las V Jornadas Gallegas de Podología que comenzaron ayer en la Ciudad de la Cultura. ¿Sobre qué versarán sus conferencias?

Me han invitado para hablar de biomecánica y de ortopodología. La conferencia sobre biomecánica es sobre exploración global, es decir, la relación que tiene el pie con el resto de estructuras, como el tobillo, la rodilla, la cadera... Y ahí hablaremos de que tiene mucha importancia valorar también estas estructuras ya que cualquier alteración que pueda haber en el pie va a repercutir en ellas y viceversa. Y la otra ponencia es sobre ortopodología, que es un tratamiento muy habitual en el ámbito podológico como son las plantillas ortopédicas a medida. Y mi conferencia, se va a basar en su funcionamiento general, en modo en que corrigen movimientos o frenan aceleraciones entre otras cosas basadas en la evidencia científica y también en mi experiencia clínica de 18 años. Veremos cuáles serían un poco los elementos o el tipo de plantilla más adecuados dependiendo del problema o la patología y relacionándolo también con el ámbito del deporte.

¿De qué manera se decide si es necesario contar con un soporte plantar que se adapte a nuestra biomecánica?

Pues existen tres variables o parámetros en los que nos basamos para decidir si es necesario o no un tratamiento protésico con plantillas, estas son la estructura, el tipo de pie, y la morfología de rodillas. Sobre todo en niños hay que ver el tipo de alteración o de deformidad que pueda tener, ya que en función de la edad, hay alteraciones o morfologías de la rodilla o del pie que son normales con determinados años. Por ejemplo, unas rodillas en X, dentro de unos criterios de normalidad, suelen ser normales hasta los siete añitos aproximadamente. Luego hay que ver si esa alteración estructural les cursa una impotencia funcional, es decir si se ve afectado en su día a día y a mayores si le provoca dolor. A partir de ahí barajamos si hay necesidad.

Como podólogo ¿crees que le damos suficiente importancia a la salud de nuestros pies?

Yo creo que el paciente sí, pero las Administración claramente no da el valor suficiente al labor de la podología. Todas las estadísticas, tanto de la OMS como de asociaciones e instituciones científicas sobre todo relacionadas con el pie diabético, ponen de manifiesto la importancia de la prevención. Ya no solamente evidentemente por el coste para la propia Seguridad Social, sino también por la calidad de vida. Yo no lo vería como un gasto si fuera una persona que tuviera capacidad de decisión evidentemente en el ámbito político o social sanitario, sino como una inversión. Eso sí, como vemos día a día en nuestras clínicas la gente le da mayor importancia.

Está especializado en el tema de la podología deportiva. Imagino que la dinámica de trabajo con deportistas será muy diferente que con el resto de personas, ¿no?

Sí, principalmente te diría que hay dos. El primero son los movimientos ellos no únicamente caminan o corren, sino que hay gestos como el golpeo del balón, o el salto para un tiro a canasta por citar dos. El segundo es el calzado, y como se asocia este a la superficie, por ejemplo en el ámbito del fútbol, influyen los tacos y además no es lo mismo jugar en césped artificial que en natural. Entonces, digamos que la diferencia es grande porque no puedes analizar a un deportista solamente caminando, sino que tienes que meterlo en su entorno deportivo más habitual e intentar reproducir los gestos deportivos específicos para ver cómo se comporta.