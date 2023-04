A candidata do BNG á Alcaldía, Goretti Sanmartín, mantivo un encontro no Club Financeiro con empresariado compostelán para contrastar propostas que desenvolverá “a partir do 28-M co Bloque no goberno local” e comprometeuse a axilizar os trámites municipais para abrir e apoiar o tecido industrial. “As medidas de política industrial deben aproveitar as infraestruturas e a colaboración coa Universidade, a través da aposta pola investigación e a innovación, co obxectivo de que non fuxa talento e de potenciar polo retorno da mocidade emigrada”, afirmou Sanmartín, antes de valorar o gran potencial da USC. “Termos unha Universidade empeñada en promover a investigación e en obter financiamento para proxectos vangardistas. É un activo co que cómpre traballar de maneira coordinada”, indicou a candidata do BNG, quen aposta por axilizar “a burocracia administrativa municipal, coa creación dun portelo único e preferente para as empresas que queiran instalarse no noso territorio. Pola súa banda, os empresarios mostraron a súa preocupación pola falta de transporte público para chegar aos polígonos e a necesidade de reforzar as liñas.