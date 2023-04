Las denominadas Áreas de Rehabilitación Integral (ARI) salieron del ámbito del casco histórico la pasada década y se comenzaron a extender a otros barrios tradicionales de la ciudad donde hay bloques de viviendas modernos que en su día fueron construidos con algunos problemas que el paso de los años había empezado a sacar a la luz, y que afectaban tanto al interior como al exterior de los pisos.

Primaban sobre todo los problemas de accesibilidad, porque las barreras arquitectónicas, en muchos casos abundantes tramos de escaleras, se convertían en auténticos obstáculos para unos residentes que habían alcanzado ya una edad en la que se empezaba a necesitar el servicio de un ascensor. Pero también salían a la luz otras carencias, como la de una impermeabilización eficiente de la cubierta y la envolvente exterior.

Nacía de esta manera la ampliación de los planes de rehabilitación que tenían como objetivo tratar de modernizar estos bloques de viviendas con más de medio siglo de historia, ofrecer ayudas a los propietarios de los inmuebles y apoyarles económicamente a la hora de afrontar el acondicionamiento exterior de las mismas y dotarse de los tan necesarios ascensores que, dadas las características de los pisos, deberían instalarse por la parte de exterior.

El barrio de Vista Alegre fue pionero a la hora de sumarse al plan, y unos años más tarde se sumaría Vite y Pontepedriña, concretamente los polígonos de pisos denominados Compostela y Quiroga Palacios. En el transcurso de la última década Vista Alegre se ha beneficiado de no pocas ayudas que han contribuido a mejorar fachadas y cubiertas, así como dotar algunos bloques de ascensor. Sin embargo, el plan se ha desarrollado con mucha menor intensidad en Vite y en Pontepedriña. Las asociaciones vecinales coinciden en que las dificultades burocráticas para la tramitación, la falta de acuerdo o la escasez de los recursos económicos constituyen las principales dificultades a la hora de desarrollar el plan de rehabilitación integral.

Consciente de ello es también la concejala de Urbanismo de Santiago, Mercedes Rosón, quien admite que la solicitud de las ayudas “es a veces un trámite muy farragoso”, al tiempo que indica que también hay que tener en cuenta “las rentas bajas” de algunas comunidades, lo cual no facilita que los vecinos pongan en marcha un proceso de rehabilitación en el marco de la ARI.

Desde el departamento municipal de Urbanismo confirman que en los últimos cuatro años, desde el inicio de esta legislatura, se han concedido en Santiago 52 licencias para la instalación o renovación de ascensores, de las que 14 han sido para edificios ubicados en zona ARI, “con derecho a subvención”, en palabras de Mercedes Rosón. Además, en las áreas de rehabilitación integral (Vista Alegre, casco histórico, Vite y Pontepedriña), “están en marcha otros cuatro proyectos, hasta sumar 18 que, si bien todavía no cuentan con la licencia municipal, ya han iniciado la tramitación para obtener el permiso y ayuda para instalar el ascensor”.

Consciente de que no siempre es fácil, porque hay “gente muy mayor, con pensiones bajas y dificultades económicas para asumir la parte de las actuaciones que corresponde a la propiedad”, la edila de Urbanismo anima a fijarse “en el ejemplo de Vista Alegre para incentivar la rehabilitación de viviendas en zona ARI”. Aunque reconoce que este “ha sido un mandato complicado por las dos crisis que han surgido, la pandemia y la guerra de Ucrania”, Rosón confía en que “la tramitación de las ayudas se pueda agilizar” para estimular a las comunidades vecinales.

Tramitación dificultosa

En Vite, concretamente en la rúa Castelao, se ha ejecutado esta legislatura la rehabilitación de dos bloques (11 y 13), con la instalación de nuevo ascensor. Luis Iglesias, vicepresidente de la Asociación de Veciños Río do Corvo de Vite, comenta que la solicitud de las ayudas para la instalación de elevadores o reparación de envolventes o cubiertas no es sencilla, ya que “piden un montón de documentación”. Él acaba de presentar dos peticiones de subvención para arreglar y poner ascensor en los bloques 9 y 7. “No solo se trata de reunir la documentación, sino que algunos pisos son de muchos herederos y hay que ponerlos a todos de acuerdo. Además, no se puede tener ningún tipo de deuda con el Concello, Hacienda o cualquier otra administración para pedir la ayuda”. En el caso de las que Luis acaba de solicitar, confía en que le subvencionen entre el 50 y el 80 % del importe total de la actuación. “Hay que tener en cuenta que estamos hablando de una inversión de 135.000 euros para arriba en nuestro caso, y siempre hay que adelantar una parte importante del dinero”, explica.

En el mismo barrio, pero en la parte de arriba, desde la Asociación de Veciños Guadalupe, también lamentan los obstáculos para tramitar las solicitudes. Su presidenta, Isolina Barreiro, pone como ejemplo los que padecieron en el bloque donde vive, en la rúa Celso Emilio Ferreiro. “Pusimos el ascensor en 2020, nos concedieron una subvención del 50 %, pero luego nunca llegó: recibimos una carta en la que se nos decía que no llegaban los fondos”, asegura.

Isolina sostiene que “es muy complicado” que una comunidad se lance a instalar el ascensor cuando es una obra que “en algunos bloques puede alcanzar hasta 200.000 euros, porque no solo se trata de comprar el elevador sino de modificar la estructura del edificio”. En este sentido, apunta que “para hacer la obra hay que poner a todos los vecinos de acuerdo, y tienen que adelantar el dinero sin saber si luego llega la subvención. Además, mucha de la gente que vive aquí tiene pocos recursos, hay muchas personas mayores con una pensión baja que no pueden poner 25.000 euros sin saber con certeza que recuperarán una parte”.

En Pontepedriña tampoco han tenido buena experiencia con las ayudas de las ARI. El presidente de la Asociación de Vecinos, José Suárez, explica que por el momento tan solo se ha instalado un ascensor, cuya obra “todavía no está terminada”. Apunta como principales inconvenientes para promover rehabilitaciones “las complicaciones para tramitar las ayudas, la habitual falta de acuerdo entre los vecinos, la poca información que se ofrece sobre las ayudas y los plazos cortos para la presentación de la solicitudes”.

Además, comenta que el único ascensor que se ha instalado ha supuesto un montón de problemas para la comunidad. “Los vecinos tuvieron que poner 24.000 euros, que luego casi llegaron a 26.000, porque murió el constructor y hubo que poner en marcha de nuevo la obra; pero cuando llegó la subvención resultó ser del 50 % de una cantidad máxima que se estableció, sin ellos saberlo antes, en 16.000 euros por vivienda”, comenta, antes de apuntar que, “pese a que los vecinos de este bloque, un total de diez, llegaron a acuerdo, se llevaron un chasco”.