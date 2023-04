O número 1 do lugar de Mourentán loce dende onte unha placa conmemorativa do último alcalde de Enfesta, Manuel Balado Hermida. O rexedor da cidade, Xosé Sánchez Bugallo, e membros da corporación municipal conmemoraron así o centenario do nacemento do último mandatario deste concello que se anexionou a Santiago en 1962.

No ano 2012, coincidindo co cincuenta aniversario, saiu á luz unha publicación de Juan Lema e Henrique Neira, Historia do Concello de Enfesta que documentaba como foi esta anexión. Con motivo da preparación do Ano Santo de 1965, Santiago aspiraba ao aeroporto de Lavacolla, polo que desde o Goberno da ditadura franquista se apostou pola adhesión. En decembro de 1960 a Corporación Municipal de Enfesta aprobouna, co único voto en contra do alcalde Manuel Balado Hermida, quen recorreu a decisión.

Na súa intervención, Xosé Sánchez Bugallo, sinalou que “a historia conxunta de Enfesta e Santiago é unha historia de 1.200 anos, aínda que houbo 120 anos de separación entre ambos os dous”, desde as represalias tomadas polos “isabelinos” contra Compostela por apoiar as guerras carlistas, ata o ano da adhesión. “Santiago sen Enfesta non sería o mesmo Santiago. E síntome moi honrado de coñecer e recoñecer a historia dun gran alcalde”, afirmou Bugallo, según indicou o Concello nunha nota de prensa.

No acto tamén interviron Concha Tarrío, veciña do lugar, quen sinalou que Balado Hermida foi un alcalde “adiantado ao seu tempo e defensor dos intereses da súa xente, dos veciños e veciñas de Enfesta”. Perico Balado, neto do último rexedor de Enfesta, sinalou que “o noso avó preferiu permanecer en silencio. Pero agora nós, rescatamos esta historia”. A historia dun político, continuo, que cómpre valorar “nun ano tan especial, en 2023, cando se cumpre o seu centenario”.

A placa descuberta ten o seguinte texto: “praciña de D. Manuel Balado Hermida. In memoriam. Último alcalde do concello de Enfesta (dende o 03-02-1959 ata o 20-03-1962)”. A continuación recolle un fragmento do libro Historias do Concello de Enfesta, na que se narra cómo foi a sesión plenaria na que se aprobou a adhesión a Santiago e na que Balado Hermida levantouse para non seguir presidindo a sesión e aseverou, “non me atopo ben, estou doente”.

Ademais do alcalde, no acto de descubrimento da placa estaban presentes distintos membros da Corporación Municipal: o concelleiro de Barrios e Obras, Gonzalo Muíños, a portavoz de Compostela Aberta, María Rozas acompañada do edil Xan Duro: e a voceira do BNG local, Goretti Sanmartín.