A Concellería de Mobilidade e Convivencia informa dos cortes de tráfico que se producirán este venres 23 de xuño por mor das cacharelas do San Xoán. Quedaría libre o paso para os vehículos de emerxencia e persoas residentes da zona. As rúas afectadas son as seguintes:

CORTE RÚA FERNANDO III O SANTO

Pecharase ao tráfico, a partir das 18:00 horas e ata o remate da festa, a rúa Fernando III o Santo na súa confluencia coa rúa República Arxentina. O acceso ao aparcadoiro realizarase pola rúa da Rosa. Permitirase a entrada e saída aos garaxes.

CORTE RÚA SAR

Peche ao tráfico, desde as 15:00 horas do día 23 ata as 04:00 horas do día 24, da rúa de Sar á altura do número 74 e Ponte de Sar dende a intersección coa rúa Diego Bernal.

CORTE PELAMIOS

Corte de tráfico desde as 15:30 horas nos cruces Morón-Castiñeiros-Pelamios e Burgo das Nacións-Carvalho Calero.

CORTE SAN PEDRO

Pecharase ao tráfico a praza do Cruceiro de San Pedro a partir das 18:00 horas, aínda que se permitirá o acceso á rúa Lagartos pola parte posterior da praza. A partir das 20:00 h pecharase a intersección da rúa Porta do Camiño coa rúa San Pedro.

CORTE ENTRE ALGALIA DE ARRIBA E PRAZA DE SAN MIGUEL

Cortarase a circulación entre as 20:00 horas do 23 de xuño e as 02:00 h do 24 de xuño no tramo que vai entre a Algalia de Arriba e a Praza de San Miguel. O acceso dos residentes realizarase pola Porta da Pena e a saída, pola rúa da Atalaia.

CORTE CONXO

Pecharanse ao tráfico as rúas Campo de Conxo e Sánchez Freire a partir das 20:00 horas e ata o remate da festa.

CORTE RÚA JOSÉ ANTONIO SOUTO PAZ

Pecharase ao tráfico a partir das 18.00 horas na rúa José Antonio Souto Paz.

Transporte urbano

O transporte urbano verase tamén afectado por algúns dos anteriores cortes. Deste xeito, o corte nas rúas de Sar e Ponte de Sar afectará á liña 7; o corte en Conxo, nas rúas Sánchez Freire e Campo de Conxo, provocará alteracións nas liñas 5, C2 e C4; e os cortes no barrio de San Pedro obrigará a desviar as liñas 13 e C11 en sentido norte de circulación. Todos estes desvíos poden consultarse na páxina web de tussa.

Rúas cortadas por obras

O xoves 22 de xuño, entre as 16:00 e as 22:00 horas, Viaqua levará a cabo traballos de reparación de arquetas en varios puntos da cidade. Durante as actuacións, produciranse restriccións nas seguintes rúas:

Na rúa Virxe da Cerca , fronte á entrada da rúa da Tafona, ocuparase un carril polo que se dará paso alternativo, dende as 16:00 ata as 17:30 horas aproximadamente.

, fronte á entrada da rúa da Tafona, ocuparase un carril polo que se dará paso alternativo, dende as 16:00 ata as 17:30 horas aproximadamente. Na rúa Xeneral Pardiñas , o tramo entre a rúa Carreira do Conde e Montero Ríos quedará cortado ao tráfico dende as 17:30 ata as 19:00 horas, polo que a circulación se desviará cara á praza de Galicia.

, o tramo entre a rúa Carreira do Conde e Montero Ríos quedará cortado ao tráfico dende as 17:30 ata as 19:00 horas, polo que a circulación se desviará cara á praza de Galicia. Na rúa San Pedro Mezonzo , a actuación realizarase no medio dos dous carrís entre as 19:00 e as 20:30 horas, polo que se reservarán cinco prazas para darlle paso ao bus urbano.

, a actuación realizarase no medio dos dous carrís entre as 19:00 e as 20:30 horas, polo que se reservarán cinco prazas para darlle paso ao bus urbano. Na rúa de San Lázaro, á altura do número 54, realizaranse traballos no bordo da calzada, polo que se dará paso alternativo aos vehículos entre as 20:30 a 22:00 horas.

Dende o Concello de Santiago pregan á cidadanía que desculpe as molestias que estas alteracións no tráfico lle poidan ocasionar.