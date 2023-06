O Museo das Peregrinacións de Santiago de Compostela acollerá o xoves 22 de xuño ás 19:00 horas o último encontro desta edición do ciclo de conversas Xacobeo Peregrinas.

Nesta ocasión, a xornalista Marta Gómez guiará un coloquio de acceso público e gratuíto coa emprendedora e CEO de GOI Yaiza Canosa, a presentadora do Programa de Ana Rosa, Patricia Pardo, e a xefa de comunicación da Casa Grande de Xanceda, Sara Torreiro.

Ao rematar dará un concerto a cantautora MJ Pérez, unha das voces con máis proxección do panorama galego actual.

Xacobeo Peregrinas é un ciclo con expertas en diferentes disciplinas, impulsado pola Axencia de Turismo de Galicia co apoio da Fundación La Caixa, que ofrece unha visión diferente do turismo na comunidade.

Máis presenza de mulleres

Segundo os datos do informe Impacto de Xénero no Camiño, elaborado pola Xunta, o número de peregrinas supera xa lixeiramente o número de homes (o 51% fronte o 49%). A porcentaxe elévase por nacionalidades: no caso da República Checa, un 80%.

Este encontro é especial porque se desenvolve en Santiago, Patrimonio Mundial da Unesco desde 1985, e razón de ser do Camiño, destino do movemento relixioso e cultural máis importante da Idade Media que hoxe bate marcas de afluencia. Se 2022 foi o ano con máis peregrinos da historia do Camiño, con máis de 430.000 compostelas entregadas, os datos da Oficina do Peregrino, contabilizan en xuño un 23% máis de afluencia que o mesmo período do ano anterior.

O evento contará con intérprete de língua de signos. Poderase tamén seguir en streaming a través das canales de Youtube e de Facebook camino_xacobeo e da web caminodesantiago.gal.

Concerto da cantautora MJ Pérez

O evento remata cun breve concerto da cantautora MJ Pérez. Navega entre diferentes estilos, nos que predomina o pop-rock, a música de raíz, a música latina e a conexión con Portugal, constante na súa traxectoria.

Recibiu diferentes recoñecementos, como o Xuventude Crea ou o Premio Martín Códax da Música. Neste 2023 celebra o seu 10º aniversario sobre os escenarios.