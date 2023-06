Profesorado e alumnado do IES As Fontiñas e do CIFP Compostela concentráronse onte pola mañá diante da Xunta, en San Caetano, para mostrar o seu reixetamento á decisión da Consellería de Educación de pasar da presencialidade nos ciclos de FP para adultos á modalidade a distancia. “A medida levouse a cabo sen consultalo cos centros e co alumnado, que ve prexudicados os seus dereitos”, dixo en conversa con este medio, a delegada do primeiro curso do ciclo superior de Administración e Finanzas do IES As Fontiñas. Preferindo manterse no anonimato, esta persoa indicou que de 27 alumnos e alumnas do ciclo, “dez persoas van abandonar os estudos”.

Con esta xuntanza aproveitaron para presentar no Rexistro da Xunta as firmas recollidas en Change.org dende o martes 13 de xuño, un total de 5.985. A plataforma mantén aberta a recepción de firmas. Nestes momentos os centros atópanse analizando o tempo que fixarán para titorías colectivas no vindeiro curso, que segundo informou a directora xeral de FP pode ir do 25 ao 100 %.