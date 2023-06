Os Centros de Promoción Rural–EFA de Galicia celebraron onte o seu 50 aniversario no Palacio de Congresos e Exposicións de Galicia, en Santiago. O evento reuniu a unhas 1.500 persoas, entre representantes institucionais, empresas e membros da comunidade educativa. No transcurso do mesmo visibilizouse o traballo que ao longo destes anos levaron a cabo estas entidades de iniciativa social sen ánimo de lucro para a promoción do medio rural, poñendo en valor a xente e os recursos do rural galego como xeradores de emprego e riqueza no territorio.

En Galicia hai tres centros: A Cancela (As Neves-Pontevedra), Piñeiral (Arzúa-A Coruña) e Fonteboa (Coristanco-A Coruña). A secretaria xeral da Federación, Belén Rodríguez, fixo balance destes 50 anos. “As EFAs naceron para evitar que as persoas do medio rural emigren á cidade por falta de traballo, fixando poboación a través da formación, con proxectos educativos con impacto no desenvolvemento territorial, optando polo modelo francés de alternancia aula-empresa”, afirmou.