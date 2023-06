Conexións surrealistas. Colmeiro, Granell e o surrealismo no exilio, así se titula la exposición inaugurada ayer en Santiago. Tiene por comisario a Carlos L. Bernárdez, y estará abierta hasta el 10 de septiembre en la Fundación Eugenio Granell, puerto natural de este viaje artístico a doble latido. Eugenio Fernández Granell (A Coruña, 1912-Madrid, 2001) y Manuel Colmeiro Guimarás (Chapa, 1901; Salvaterra de Miño, 1999) centran una muestra que conecta dos vetas artísticas dispares con inquietudes comunes. Así, Bernárdez y el equipo de la citada Fundación compostelana retratan el impacto del movimiento surrealista en la obra del Colmeiro pintor en los años 30 y 40 del pasado siglo, y lo hacen subrayando los puentes que le conectan con la obra de Granell, artista de la misma generación (que se convirtió en grande del surrealismo desde aquellos agitados años 40). Les une además el exilio y su presencia en América Latina.

“A idea desta mostra sae da fusión de dous ámbitos: dos fondos da Fundación Eugenio Granell e da etapa de Colmeiro nos anos 30, nos tempos da Guerra Civil, e nos primeiros 40, cando utiliza esa linguaxe de forma surreal porque está un pouco de moda nesa época no entorno da arte avanzada e entón, sae ese contacto, con algúns temas comúns, aínda que tratados de forma distinta. Hai unha afinidade de fondo entre eles... Os dous eran exiliados, moi comprometidos politicamente desde posicións de esquerdas. Granell foi militante troskista e foi unha persoa moi activa politicamente. E Colmerio tamén tivo sempre unha posición cun profundo compromiso político, se ben Granell era un surrealista típico e emprega esa referencia política como parte da idea de transformar a vida, e Colmeiro ten unhas referencias máis nítidas de carácter social, pero ambos teñen un profundo compromiso ideolóxico só que as linguaxes que utilizan son distintas”, recalca Carlos L. Bernárdez, comisario de esta exposición y crítico de arte en Faro de Vigo, diario del grupo de comunicación Prensa Ibérica, al que también pertenece EL CORREO. Bernárdez explica que entre las obras de Manuel Colmeiro destaca la serie de cabezas de ahogados que elaboró en un lenguaje con ecos surrealistas que ya probó antes en ciertas obras a comienzos de la década de los 30, y que era una tendencia habitual en el arte durante la guerra en el bando republicano, aclaran los impulsores de la muestra.

Arte hoy y críticas al ayer

Al hilo de la inauguración de ayer de esta muestra llamada Conexións surrealistas. Colmeiro, Granell e o surrealismo no exilio, preguntado por qué opinarían dichos artistas sobre las protestas que aparecen hoy día en ciudades como Barcelona criticando a Picasso, Bernárdez es claro.

“Son personaxes moi do seu tempo cunha posición moi progresista, aínda que de maneira distinta no ámbito plástico pero tiñan unha posición relacionada coa vontade de que a arte fose un elemento de creación e de liberdade, e, nese sentido, hoxe reaccionarían como moitos sectores que, desde posicións progresistas, entenden que non se debe limitar a expresión da liberdade de creación. Son dous artistas que no ideolóxico mantiveron unhas fidelidades moi profundas, con conviccións republicanas, progresistas no seu momento... Colmeiro e Granell son produto dunha época distinta da nosa, evidentemente, pero viviron vidas longas e están relativamente próximos ao noso tempo porque moitos chegamos a coñecelos, e eles mantiveron claras ata os últimos anos as súas fidelidades a esa posición progresista”.