A pocas horas de que de comienzo la "noite meiga", la Fundación Urxencias Sanitarias de Galicia-061 recomienda, como en cada San Xoán, tener precaución con el consumo del alcohol, con la conducción y con el fuego de las hogueras para evitar incidentes. El año pasado, este servicio de emergencias atendió en la noche del 23 al 24 de junio --entre las 21.00 y las 9.00 de la mañana-- un total de 69 intoxicaciones etílicas o por drogas, cinco accidentes de tráfico con otras tantas personas implicadas y cuatro quemaduras.

Según informa a través de un comunicado, el 061 volverá a reforzar su personal para esta noche tan señalada ante el previsible incremento de la demanda sanitaria. Por ello, en caso de acudir a esta festividad, Urxencias Sanitarias aconseja tener en cuenta que las hogueras suponen "un componente de peligro, tanto por el fuego como por el humo".

Por eso, es importante elegir el sitio correcto donde hacer las 'cacharelas', que no deben ser lugares cerrados ni tampoco en las proximidades de cableado de alta tensión. Además, el 061 llama a no usar líquidos inflamables ni arrojar a las llamas envases herméticos, sprays, pilas ni manipular petardos cerca. También recomienda tener a mano extintores o agua y evitar que los niños se acerquen.

En este contexto, es aconsejable situarse de espaldas a la dirección del viento, especialmente para aquellas personas que sufren alguna patología respiratoria. A la hora de saltar las hogueras, se deberá hacer sin piezas de ropa sintéticas --preferentemente, de algodón-- y, si la vestimenta se incendia, no hay que correr, sino tirarse al suelo o quedarse quieto mientras se apague.

En caso de quemaduras, se debe alertar al 061 inmediatamente. Mientras no llega la ayuda, el médico que coja la llamada dará los consejos necesarios. Por norma general, es útil lavar con abundante agua la zona afectada si la quemadura no es muy grande. Si es extensa, no se debe emplear agua fría por riesgo de hipotermia.

Urxencias Sanitarias también recuerda que no se debe realizar desplazamientos en coche si se ha consumido alcohol o drogas, puesto que favorecern los accidentes de tráfico.

Datos de 2022

En cuanto a las incidencias registradas en la noche de San Juan del pasado año, la provincia de A Coruña fue la que más intoxicaciones etílicas o por drogas contabilizó, con un total de 39. Le siguió Pontevedra con 21, Ourense con cinco y Lugo con cuatro.

En total, fueron 69 intoxicaciones por las que el 061 de Galicia desplazó dos ambulancias asistenciales de soporte vital avanzado y movilizó hasta en 43 ocasiones las de soporte vital básico. De todas las atendidas, 36 personas no requirieron traslado, mientras que 10 fueron derivadas a un centro de salud y 23 al hospital.

En lo que respecta a las quemaduras, el 061 atendió cuatro en el San Juan pasado: tres en A Coruña y uno en Pontevedra. Dos de los afectados acabaron en el hospital, uno fue a un centro de Atención Primaria y el otro fue atendido en el punto.

A esto hay que sumar cinco accidentes de tráfico con otros tantos implicados --tres en A Coruña y dos en Pontevedra--, con tres trasladados al hospital y dos atendidos en el propio lugar del siniestro.