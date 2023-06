Santiago celebrará esta noche el San Xoán con una completa programación llena de actividades para todos los gustos. En ella no faltarán las cacharelas, los conciertos a pie de calle, los bailes, las rutas botánicas o la característica queimada. En la noche más corta del año, la Praza de Mazarelos acogerá gran parte de las actividades programadas para celebrar el San Xoán por todo lo alto, si bien la fiesta se propagará por diversos rincones de la capital gallega.

El Concello de Santiago autorizó un total de 24 cacharelas y ocho sardiñadas en espacios públicos a lo largo de este fin de semana. También se concedieron los permisos para la realización de 567 cacharelas en zonas privadas.

Las de carácter público sin sardiñada tendrán lugar en los siguientes emplazamientos: praza de Salvador Parga, praza 8 de marzo, rúa da Ponte Do Sar, praza do Matadoiro y rúa Antón Vilar Ponte. Mientras, las cacharelas con sardiñada se organizarán en la praza da Algalia De Abaixo, carballeira de San Lourenzo, praza da Cruz de San Pedro, rúa José Antonio Souto Paz, en el barrio de Santa Marta en el entorno de las pistas junto a la Escuela Infantil, debajo del CEIP de Roxos, cruceiro do Sar, parque Pablo Iglesias, rúa Fernando III O Santo, parque Xixón, rúa Pelamios, campo de festas de Marrozos, campo de Conxo, parque rúa Londres con rúa Lisboa en el barrio das Fontiñas, parque Victoria Míguez, lugar A Peregrina, rúa Virxe Branca y parque San Xoán.

Además, también se concedieron autorizaciones para la realización de sardiñadas sin cacharela en otros puntos de la ciudad. En cualquier caso, la fiesta no acabará esta noche, puesto que el día 24 habrá hoguera en el Monte de Deus y sardiñada en el Campo da Festa de Amio. Por otro lado, el día 28 habrá sardiñada en la Plaza de San Paio de Antealtares.

La programación oficial para la noche de San Xoán, promovida por Turismo de Santiago y con Mazarelos como epicentro, arrancará ya por la tarde, de 16.30 a 18.30 horas, con los Paseos Botánicos. Rutas hierbas de San Xoán. Además, de 17.00 a 18.00 horas, habrá un taller de pandereta con Serxio Cobos y música de calle con Argalleiros.

Maxia para soñar, un espectáculo de magia del ilusionista Mago Marco, a las 18.00 horas; y los conciertos de Faíscas da Pontraga (20.00 h.) y de Tiruleque (22.00 horas) también forman parte del cartel de la celebración de San Xoán en Mazarelos. En el programa tampoco faltará un espacio de juegos para los más pequeños, Espazo Palleiro, y degustación de Queimada de balde.

Además, también estará disponible el Tren Cacharelo. Un año más, circulará gratuitamente para fomentar la movilidad, tanto de vecinos como de turistas y visitantes, por las diferentes cacharelas de la ciudad.

El tren se moverá por los distintos barrios, con salidas a las horas en punto desde el CGAC, con paradas en Avenida do Burgo das Nacións, Carballeira de San Lourenzo y Avenida de Xoán Carlos I. Se trata de una actividad gratuita, dirigida a todos los públicos y sujeta a la disponibilidad y aforo limitado por trayecto (60 plazas aproximadamente).

Sardinas y churrasco

En las horas previas a la noche de San Xoán, la sardina acaparó las miradas de los numerosos compradores que se acercaron ayer a la Praza de Abastos. El día antes de la celebración, el precio del kilo de sardina oscila entre 6,8 euros –la de Ribeira– y 8 € –la de Rianxo–. “Hay mucha cantidad, de ahí que los precios no se hayan disparado a cifras de otros años, cuando superaron los diez euros”, indicaron desde la Gerencia del Mercado, antes de incidir en el gran número de pedidos que gestionaron en los últimos días con motivo de la noche de San Xoán, y que continuarán, apuntaron, durante el fin de semana.

Además, otros de los platos tradicionales para celebrar esta jornada, el churrasco, se mueve entre 8,95 y 9,25 euros el kilo para aquellos que prefieren de cerdo y entre 9,95 y 10,95 euros para los que se decantan por la ternera.