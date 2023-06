Tres estudios de arquitectura composteláns sitúanse entre os cincuenta finalistas da XVI Bienal Española de Arquitectura e Urbanismo da categoría de Obras, e entre os catro galegos. Trátase de RVR Aquitectos, Carbajo Barrios Arquitectos e Abalo Alonso Arquitectos. RVR Arquitectos, estudio situado na rúa da Porta da Pena 9 e formado por Marcial Rodríguez, José Valladares e Alberto Redondo, profesionais que xunto a Juan Creus e Covadonga Carrasco realizaron o acondicionamento do borde portuario de Porto do Son. Na obra formulouse a transformación deste espazo, integrando diferentes expectativas da fronte urbana e portuaria do municipio coruñés, resolvendo os diferentes conflitos de uso como a difícil convivencia entre tráficos portuarios e de cidadáns, o aparcadoiro masivo ou a crecente actividade comercial e de estancia neste fronte marítimo de máis de 25.000 metros cadrados.

RVR Arquitectos creouse no ano 2002 en Santiago, cunha actividade centrada en proxectos de edificación, intervención no territorio e a paisaxe, deseño e renovación do espazo público, a protección do patrimonio e a rehabilitación. Son autores de traballos como o Parque arqueolóxico e Centro de interpretación e documentación da arte rupestre de Campo Lameiro, en Pontevedra; a adecuación da contorna do Faro de Fisterra; a reforma da praza de Belvís, en Santiago; o Plan especial de protección do Castro de Baroña, en Porto do Son; ou o Bosque de Galicia e xardín do Teatro, no Monte Gaiás ; entre outros, ademais de diversos proxectos de vivenda.

Por outra banda, Carbajo Barrios Arquitectos foi seleccionado pola obra de Cornes Espazo Residencial, un conxunto residencial composto por un total de 125 vivendas, garaxes e rochos. Complementariamente ás vivendas disponse dun espazo libre de uso público e tres espazos comunitarios cubertos: unha sala infantil, un ximnasio e un salón comedor.

Carbajo Barrios é un despacho profesional fundado no ano 2000 polos arquitectos Manuel Carbajo Capeáns (Santiago de Compostela, 1973) e Celso Barrios Ceide (Lugo, 1973), e situado na rúa Astorga 5. Actualmente, completan o equipo de traballo David Camiño Quintela, Laura Pardo Ponte e Alejandro Calviño Pérez. A rehabilitación do Cine Capitol para sala de concertos, a restauración da Colexiata de Santa María la Real de Sar, a rehabilitación da Fundación Eugenio Granell, 81 vivendas en Cooperativa Galeras Entrerríos ou as 65 vivendas en Cooperativa Trece Rosas son algúns dos proxectos realizados.

Por último, Abalo Alonso Arquitectos foi recoñecido pola rehabilitación dun inmoble para dúas vivendas de promoción pública en Betanzos. Os arquitectos Elizabeth Abalo e Gonzalo Alonso explican que os novos usos e costumes, unidos ás diferentes actualizacións lexislativas, condicionaron a rehabilitación deste inmoble do século XIX situado no casco histórico de Betanzos, promovida polo Instituto Galego de Vivenda e Solo dentro da súa política de rexeneración dos cascos urbanos históricos galegos. O resultado foron dúas vivendas superpostas, de dous niveis cada unha, con acceso directo desde o portal común. Conta con lavanderías, aseos e cociñas, incorporadas estas últimas ás estancias públicas. Conserváronse as carpinterías exteriores existentes, e engadíronse unha novas para o interior.

O estudio de Elizabeth Abalo e Gonzalo Alonso está situado na rúa Castrón Douro 41 desde 1997. Traballan en diferentes campos relacionados co urbanismo, espazo público, edificios dotacionais ou vivenda. Entre os seus últimos traballos finalizados atópanse a nova sede da Universidade de Vigo no Berbés, o centro cultural do Romaño en Santiago ou a escola infantil A Baiuca na Estrada. Nestes momentos están desenvolvendo os proxectos de rehabilitación da sede histórica da Facultade de Medicina da USC e do edificio da antiga aduana de Ferrol, os centros de saúde de Conxo e Abegondo ou un hotel en Santiago e acaban de finalizar a reurbanización da praza de Bugallal no centro histórico de Ponteareas.

Tras o anuncio recente desta candidatura, o presidente do Colexio de Arquitectos de Santiago, Ángel Cid, destacou que os tres estudios “acreditan o grao de excelencia profesional que temos na cidade. Estamos no máximo nivel, competindo mesmo con estudios de carácter internacional. De aí que para o Colexio e a profesión sexa un motivo de orgullo do que queremos facer partícipes aos cidadáns de Santiago, onde xa presumimos tanto de arquitectura histórica como actual”.