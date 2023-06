Les une su pasión por las matemáticas y el entusiasmo con el que encaran su próximo curso académico en la Universidad de Cambridge, y a estos dos compostelanos les une también haber tenido la fortuna de ser dos de los once jóvenes becados por la Fundación Barrié para ampliar sus conocimientos en el máster que ambos cursarán en la prestigiosa institución académica británica. Los compostelanos Marta Sálamo y Roi Vence encaran sus respectivos futuros formativos en el exterior con una ilusión desbordante.

A punto de finalizar el doble grado de Matemáticas y Física en la Universidade de Santiago y a punto de cumplir los 23 años, Marta Sálamo se adentrará en el mundo de las matemáticas puras, un campo que define como muy amplio y que considera “importante para poder tener una visión global que después me permita trasladarla a una parte más especializada”.

En conversación con este periódico tras recibir la credencial de la beca de la Fundación Barrié, señala que “creo que el máster en Cambridge me va a ayudar mucho porque allí ofrecen una variedad muy grande de asignaturas para poder elegir y, aunque me gustaría especializarme, creo que tener una visión de otras áreas me va a permitir una perspectiva más amplia y global”.

Exalumna también del instituto Rosalía de Castro, donde cursó el bachillerato internacional, indica que eligió esta universidad por las asignaturas incluidas en el máster y porque “tiene un gran nivel, es una de las mejores universidades del mundo, con los mejores profesores porque al final muchas de las teorías las desarrollaron los que imparten clases allí, y poder estar con quienes han trabajado con gente que tiene medallas Fields, con premios Nobel, es muy importante para aprender”.

Asegura que siempre le ha gustado estudiar y que se decantó por el doble grado en Matemáticas y Física porque “siempre me han gustado las matemáticas, muy de razonar, y las leyes básicas de la naturaleza me parecen muy interesantes, y vi una oportunidad de intentar entender todo lo que pasa a mi alrededor”.

En su proyecto para acceder a la beca de la Fundación Barrié habló de su idea de convertirse en una investigadora en matemáticas porque “al final es como que nunca dejas de aprender, de desarrollarte, y creo que me encantaría poder estar en constante evolución y aprovechar los conocimientos de física”.

Asegura que ser una de las becadas es “el mayor reconocimiento porque valoran un montón de cosas, la tradición académica que has tenido y también tu proyecto personal”, y añade que “sentir que tienes el apoyo de una fundación así, ver la confianza que ponen en ti es muy importante para mí”.

Marta Sálamo se muestra emocionada por una oportunidad que, subraya, “creo que va a ser el mejor año de mi vida, que voy a aprender mucho en matemáticas, pero también del contacto con gente de todo el mundo”.

Roi Vence, de 22 años y exalumno del instituto Eduardo Pondal, está a punto de culminar sus estudios de Matemáticas en la USC, tras los que también se desplazará a Cambridge en septiembre para cursar un máster, en su caso de Matemáticas Aplicadas.

Un máster tras el que le gustaría centrarse en el ámbito de la inteligencia artificial, aunque “sin cerrarme a ningún otro porque dentro de las matemáticas hay muchísimas posibles aplicaciones”, entre ellas las “relacionadas con el campo de la salud, ya que me parecen muy interesantes”.

Eligió la universidad británica porque “la temática me interesaba, pero también porque quería tener alguna experiencia fuera de Galicia”, en lo que considera “una oportunidad única porque sin esa ayuda de la fundación no hubiera podido acceder a estos estudios, así que no tengo palabras para describir lo feliz que me siento por esta oportunidad”.

Roi Vence baraja la idea de continunar estudiando una vez termine el máster, pero “ahora mismo no descarto nada, me interesa mucho investigar en temas novedosos, pero no sé si luego haré un doctorado o no”.

Aunque siempre le han gustado las matemáticas, reconoce que “fue a partir de Bachillerato cuando empecé a tener verdadero interés”.

Sobre su experiencia en Cambridge, espera que “tanto personal como académicamente sea muy gratificante y satisfactoria porque la universidad tiene mucho nivel, pero también es muy atractivo el ambiente universitario casi de película”.