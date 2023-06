La empresa catalana Pirotècnia Igual será la encargada de la organización de los Fuegos del Apóstol 2023, que se lanzarán en las jornadas del 24 y del 31 de julio, a las 23.30 horas. El espectáculo de la noche anterior al Apóstol se efectuará, al igual que el año pasado, desde cinco localizaciones diferentes de la ciudad: Parque Eugenio Granell, Parque Carlomagno de Fontiñas, carballeira de Santa Susana, As Cancelas y Monte Gaiás. Asimismo, la traca final del 31 de julio, los denominados fuegos pequeños, se realizará desde la Cidade da Cultura.

El diseño de la propuesta técnico-artística, producción, realización y ejecución de los espectáculos pirotécnicos del 24-J, de 15 minutos de duración, fue adjudicado a Pirotècnia Igual, por 229.900,00 euros. Se empleará un contenido neto de explosivos de 4.053,00 kg. También corren a cargo de la empresa los trabajos de transporte, montaje y retirada del material, la provisión del material y de la maquinaria necesaria para el montaje e instalación de los fuegos, la vigilancia y seguridad de todo el proceso, y la limpieza de todos los restos producidos por el disparo de los artefactos pirotécnicos, entre otros servicios.

“En 2023 van ser as mesmas cinco localizacións do ano pasado, porque o que deixou contratado o goberno anterior vai na liña do realizado nas edicións anteriores. A mesa de contratación simplemente escolleu a oferta economicamente máis ventaxosa. Polo demais, o espectáculo será semellante”, indican desde Raxoi. El año pasado, la empresa valenciana Pirotecnia Ricardo Caballer fue la encargada del lanzamiento de los Fuegos del Apóstol.

Con sede en Canyelles (Barcelona) y con 120 años de experiencia en eventos nacionales e internacionales, Pirotècnia Igual cuenta con una amplia experiencia en todo tipo de eventos pirotécnicos, siendo la empresa que realizó los fuegos artificiales y los efectos especiales en los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, Mundial de Brasil 2014, Juegos Odesur Santiago de Chile 2014, Fin de año 2015 Copacabana, Año Nuevo en Valparaíso 2015 o los primeros juegos europeos en 2015 de Bakú.

Sus productos también han sido utilizados para las ceremonias de los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 y de Londres 2012. “Contamos con un equipo técnico muy experimentado para realizar este tipo de eventos y ofrecer a cada cliente un espectáculo pirotécnico de la mayor envergadura y la mejor calidad tanto técnica como artística. Nuestra posición como fabricantes nos permite ofrecer creaciones personalizadas y ajustadas a las ideas de nuestros clientes”, recoge la página web de Pirotècnia Igual.

A lo largo de su trayectoria han obtenido numerosos premios. Entre ellos, la máxima distinción en el Festival internacional d’art pirotècnic de la ciudad de Cannes; en el Festival Internacional de Montecarlo; en el Festival Internacional piromusical de Knokke (Bélgica) o el Trofeo Especial Festival de Hannover (Alemania). También recibió el Premio especial del Jurado a la originalidad en el Festival Internacional de Arte Pirotécnico de Cannes y en el Festival Internacional de Arte Pirotécnico de Montreal (Canadá).

Asimismo, justo cuando resta un mes para la celebración del día grande del Apóstol, el Concello también tendrá que cerrar en las próximas semanas el cartel de las fiestas, en el que se fijarán los diferentes conciertos y una serie de actividades dirigidas para todos los públicos. También tendrán que designar el pregonero de las fiestas de este año. En 2022, el actor gallego Tamar Novas fue el encargado de inaugurar las celebraciones. En el marco de los festejos, los seguidores de la vertiente más tradicional del programa podrán disfrutar de la celebración del Día do Traxe Galego, así como del desfile de gigantes y cabezudos.