Compostela celebrou un ano máis a noite de San Xoán, a máis curta e a máis máxica do ano, e tamén unha das máis calorosas, con cacharelas en todos os barrios da cidade, sardiñadas e queimadas, públicas e particulares, e moita música e baile tradicional nun festexo que botou a andar xa pola tarde cos Paseos botánicos nos que aprender a distinguir as herbas de San Xoán e facer o “cacho” ou ramo con elas.

A Praza de Mazarelos volveu ser unha das protagonistas das actividades programadas por Turismo de Santiago, co obxectivo de poñer en valor a ampla tradición que teñen estas festas. Dende as 17 horas botou a andar o festival nesta praza, con actividades gratuítas, obradoiros de pandeireta e de baile tradicional, impartidos ambos por Serxio Cobos, e elaboración de ramos de San Xoán. Durante toda a tarde, ademais da música de Argalleiros, Faíscas da Pontraga e Tiruleque, a cativada tamén gozou no Espazo Palleiro, que se mantivo activo toda a noite.

O Tren Cacharelo regresou tamén, un ano máis, para facilitar a mobilidade da veciñanza entre unha cacharela e outra, das 24 que se realizaron por toda a cidade. Hóuboas sen sardiñada, como aconteceu nas prazas de Salvador Parga, do Matadoiro, 8 de marzo, nas rúas da Ponte do Sar e Antón Vilar Ponte. E aquelas persoas fieis á tradición de comer sardiñas na noite de San Xoán puideron achegarse á praza da Algalia de Abaixo, á carballeira de San Lourenzo, á da praza da Cruz de San Pedro (unha das máis populares xunto á dos Pelamios ou Conxo), da rúa José Antonio Souto Paz, no barrio de Santa Marta, no cruceiro do Sar, no parque Pablo Iglesias, na rúa Fernando III El Santo, no parque Xixón, na rúa Pelamios, no campo de festas de Marrozos e no campo de Conxo, no barrio das Fontiñas, no parque Victoria Míguez, na Peregrina, na rúa Virxe Branca ou no parque San Xoán. E tamén se concederon 567 licenzas para a realización de cacharelas e sardiñadas privadas. En todos os casos os organizadores estiveron obrigados a tomar unhas mínimas precaucións, así como que a cacharela non excedese do dous metros de diámetro e seis de perímetro na zona urbana, ou os tres metros de diámetro e nove de perímetro e os tres metros de altura no caso do rural.

E tampouco faltaron as queimadas, tradición tamén da noite de San Xoán e en cuxo conxuro, tan típico coma a propia bebida, se invocan os catro elementos: o lume, que supón unha vez máis a purificación; a terra, simbolizada no pote de barro no que se fai a queimada; a auga, que neste caso é augardente; e o aire, sobre o que danzan as chamas mentres se recita.