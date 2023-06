Case unha trintena de pasteleiros e pasteleiras reuníronse nos pasados días en Compostela, logo de corenta anos. Trátase de todos aqueles formados nas docerías máis antigas, como as xa desaparecidas La Favorita ou Alaska, ou Las Colonias, que segue en funcionamento na rúa das Orfas e con categoría de comercio histórico, xa que foi fundada en 1880.

A idea desta xuntanza partiu do pasteleiro José Manuel de la Iglesia, que aínda que é compostelán e formado no oficio na capital, dende hai catro décadas rexenta a pastelaría Royal no Carballiño. “Había máis de corenta anos que non vía aos compañeiros e ocorréuseme que podiamos xuntarnos e compartir recordos”, cóntalle De la Iglesia a EL CORREO. “Comecei a contactar co pensamento de que se eramos dez tampouco estaría mal, pero finalmente reunímonos 27 pasteleiros e pasteleiras”. Conta José Manuel que a maior parte dos seus compañeiros varóns seguen no oficio, non así no caso das mulleres, que se retiraron dos obradores en maior medida ca eles. “Todos somos grandes profesionais, en Las Colonias fíxose canteira, igual que en La Favorita ou na Alaska, xa desaparecidas”, explica De la Iglesia, que se define a si mesmo coma un “artista do azucre e do chocolate”.

Refírese José Manuel á súa afección a realizar con estes materiais pasteis que reproducen a grande escala monumentos como pode ser a Catedral de Santiago, o desaparecido edificio Castromil ou o Botafumeiro, “a tamaño real”, destaca. A basilíca compostelá, que xa realizou en dúas ocasións, levoulle seis meses de traballo e pesaba 380 quilos, ademais de medir 2,63 metros de alto, 1,3 metros de ancho e un metro de fondo. E case das mesmas dimensións e no mesmo tempo realizou tamén unha réplica en azucre do templo da Veracruz, no Carballiño. Unha obra de 322 quilos, 1,8 metros de alto, un metro de ancho e dous de fondo, mais nada comparado coa maior obra que realizou ata o momento, a Sagrada Familia de Gaudí. Desta peza, cuxo peso ascendeu aos 510 quilos, conta José Manuel que “fixeron falta dez homes para levala do obrador até a pastelaría”.

Sobre esta afección e a posibilidade de vender algún destes pasteis, De la Iglesia recoñece que non pensa no tema, xa que sería moi complicado “poñerlle un prezo a estas pezas”. Unhas obras ás que hai que unir tamén a Torre de Hércules, o Pórtico da Gloria, o Hostal dos Reis Católicos ou mesmo a sevillana Giralda.

Preparando doces dende 1880

O pasado 5 de maio, o espazo Apego acolleu un acto de homenaxe a 43 establecementos da cidade con máis de 50 anos en funcionamento. Uns locais que pasaron a ter a distinción de “comercio histórico” e entre os que se encontraba a pastelaría Las Colonias, onde se formou, entre outros, José Manuel de la Iglesia, e que leva aberta ao público dende 1880, 143 anos.

Foi o exrexedor compostelán Xosé Sánchez Bugallo quen fixo entrega dun diploma e dun distintivo para colocar nos comercios, entre os que cómpre destacar, ademais de Las Colonias, as pastelarías La Perla “Pedras de Santiago”, aberta dende 1973, e Mercedes Mora, en funcionamento dende 1924.

Outros locais xa clásicos de Santiago tamén foron merecedores desta distinción, como a Ferretaría Cruz (dende 1940), Bazar de Villar (dende 1865), Armería Toribio (dende 1890), Mercería las 3 BBB (dende 1939), as librarías Follas Novas (1971) e Couceiro (1969), a Sombrerería Iglesias (aberta dende 1912), Confecciones Riande (de 1920), Charcutaría Seco (dende 1950) ou os ultramarinos Carro (dende 1880) e Cepeda (dende 1888).