Dos tiendas de campaña colocadas en pleno parque de Belvís acentuaron en las últimas horas la creciente polémica en Santiago sobre los comportamientos incívicos por parte de algunos peregrinos y turistas. La primera apareció hace ya varios días y la segunda durante el pasado fin de semana. Fuentes del Concello señalaron a EL CORREO GALLEGO que fueron unos turistas quienes las montaron y aseguraron que agentes de la Policía Local se desplazaron rápidamente hasta el lugar, dado que la acampada en el casco urbano está prohibida. No obstante, estos turistas aún no habían sido desalojados durante la tarde de ayer, tal y como pudo comprobar este diario. De hecho, uno de los chicos que acampó en la zona, de nacionalidad extranjera, indicó que no sabía que estaba prohibido instalar una tienda de campaña en el parque.

La última moda de los #cutregrinos. La semana pasada había una,hoy ya dos. En pleno parque de Belvís. Se nos ha ido de las manos. @MaltratoPaisaxe @elbarroquista @elcorreogallego @PazodeRaxoi pic.twitter.com/4qQBAU3Rbz — Yogures caducados (@yogurescaducado) 26 de junio de 2023 Fue un vecino de Santiago quien difundió unas fotos de las tiendas en las redes sociales. Su denuncia se suma a la que otro compostelano lanzó el pasado viernes en Twitter con una fotografía de dos peregrinos comiendo sin camiseta en medio de la Praza do Obradoiro, un lugar protegido por Patrimonio. La imagen también ha revivido el debate sobre ciertos comportamientos inapropiados en un Camino de Santiago cada vez más masificado. Entre el 23 y el 25 de junio llegaron a Compostela unos 6.300 peregrinos. En concreto, el viernes se contabilizaron 2.928, el sábado 1.808 y el domingo la Oficina del Peregrino, a última hora de la tarde, informaba de la llegada de 1.568 personas. En los próximos meses de julio y agosto, coincidiendo con el período de vacaciones, se disparará todavía más la llegada de caminantes. Santiago recibió en los últimos tres días a más de 6.000 peregrinos Desde el Concello señalaron a este diario que estos días hay mucha afluencia de peregrinos y “se están sucediendo este tipo de comportamientos”, si bien la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, señalaba en la mañana de ayer que son “situacións muy puntuais”. No obstante, añadió que se reforzará de forma inmediata la vigilancia policial en los lugares más turísticos de la ciudad para evitar que los visitantes acampen en la ciudad o que se repitan imágenes como la que se produjo en los últimos días en el Obradoiro, donde una peregrina alemana decidió dejar plasmada la distancia recorrida sobre las piedras de la plaza. Utilizando tiza, escribió en el suelo 3.472 km, para después tomarse una foto junto a sus zapatillas, flores, mochila y un mapa desplegado, con el objetivo de conmemorar su llegada al Obradoiro. Su idea provocó duras críticas por parte de otros peregrinos. El escritor e historiador Miguel Ángel Cagijal, por ejemplo, instó a la mujer a “no ensuciar la vía pública”, recordándole que ese espacio no es su hogar. Sus palabras reflejan el sentimiento compartido en diversos foros, grupos de WhatsApp y Telegram de asociaciones jacobeas, donde se ha compartido la imagen con un tono similar de desaprobación. PLAN PARA QUE EL VISITANTE CUIDE EL PATRIMONIO La alcaldesa de Santiago indicó ayer que se incrementará la vigilancia policial en los puntos de la ciudad con mayor afluencia de visitantes, después de que en los últimos días apareciesen diferentes pintadas en el casco histórico. La última se sitúa en la iglesia de San Martiño Pinario. Los autores escribieron, con tiza, en distintas zonas, ‘Ferrol mola’ o ‘Avril’. Goretti Sanmartín señaló al respecto que ya se ha abierto una investigación policial, si bien apuntó que los autores aún no han sido identificados. Pese a que calificó de muy puntuales estas situaciones, afirmó que desde Raxoi van a poner en marcha un plan de información para impulsar la educación turística.