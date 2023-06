Xullo comeza en Santiago cunha boa dose de narración oral, xa que o Festival Internacional Atlántica concentra entre os días 3 e 8 do próximo mes boa parte da súa programación deste ano. Contos, música e rutas narradas conforman un programa con funcións para todos os públicos, entre as que destaca a estrea absoluta do último espectáculo de José Luis Gutiérrez ‘Don Guti’, Cando deus andaba polo mundo, o vindeiro 7 de xullo (ás 21 horas) na Colexiata de Sar.

A cidade acollerá as historias dos portugueses Rosa Gonçalves e Luis Correia Carmelo, do cubano Pedro Mario López, dos zamoranos Charo Jaular e José Luis Gutierrez, dos galegos Raquel Queizás, Bea Campos e Vero Rilo. A música tamén estará presente con Pakolas, Luis Prego e Santi Cribeiro e, alén diso, volverán os paseos narrados da man de Sole Felloza, directora do festival, e Bea Campos, cuxo itinerario pola muralla de Santiago, o venres 7, xa ten as entradas esgotadas .

Boa parte da programación do Festival Atlántica vaise desenvolver nos centros socioculturais da cidade, sempre de balde, mais tamén se volverá a escenarios xa habituais deste encontro internacional como son o Museo do Pobo Galego ou o Castelo da Rocha Forte. Fiel á súa filosofía, Atlántica, que vai xa pola undécima edición, programa un amplo abano de funcións “tan variadas como os públicos aos que se dirixe”, polo que se poderá gozar con espectáculos para todas as idades, de temáticas diversas, en horarios variados e en diferentes puntos da cidade. Tamén están previstos pases con interpretación en lingua de signos.

A mugardesa afincanda en Santiago, Vero Rilo, será a encargada de levar a cabo a última das narracións que terá lugar este ano en Compostela, en concreto, o escenario do seu espectáculo vai ser o Castelo da Rocha Forte, o sábado 8 ás 21 horas e destinado ao público adulto. Tralalareira é o título desta peza que fala “de mulleres bravas que foron polo mundo” e á volta “contan e cantan” as súas vivencias. Por iso, na parte musical a contadora Rilo se fai acompañar polo integrante de Berrogüeto, Santi Cribeiro, que acompañará a súa historia co son do seu acordeón, para facer realidade “unha boa Tralalareira” nunha contorna máxica.