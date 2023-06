Ante a proximidade das Festas do Apóstolo e a tradicional ofrenda que se realiza na Catedral de Santiago, as olladas están pendentes de Goretti Sanmartín, sobre a que pesa a sombra do exalcalde de Compostela, Martiño Noriega (CA, Compostela Aberta) que rexeitou asistir á citada ofrenda cando foi rexedor da cidade de Santiago (2015-2019). Non parece que a actual alcaldesa, Goretti Sanmartín (BNG, Bloque Nacionalista Galego), vaia rexeitar exercer esta representación municipal, pois xa no Pleno de investidura do pasado día 17 estivo saudando ao actual arcebispo de Compostela, Francisco José Prieto, que asistiu ao evento.

Sanmartín foi preguntada en repetidas ocasións pola prensa sobre cal ía ser a relación da Alcaldía coa Catedral e tamén, facendo referencia á decisión de Noriega no seu momento, sobre a asistencia ou non á ofrenda ao Apóstolo. A alcaldesa rexeitou sempre entrar nesa cuestión, aducindo que non era o momento de tratar tal asunto, mais asegurou sempre que “dialogaría” coa igrexa, unha xuntanza entre alcaldesa e arcebispo que se podería producir esta próxima semana, ao regreso de monseñor Prieto de recibir o palio de arcebispo de mans do Papa Francisco. Sobre as conversas coa Igrexa, Goretti Sanmartín comentou nunha entrevista concedida a este diario que “hai cuestións moi relevantes que sempre están enriba da mesa, todo relacionado co patrimonio, coas posibilidades da súa utilización, que moitas veces está baleiro, poder usalo a nivel municipal, para outros fins que sexan absolutamente necesarios e levar a cabo unha colaboración conxunta en diversas actividades”.