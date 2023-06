El programa del festival Peregrinos Musicales arranca hoy en el Teatro Principal (20.30 horas) con un concierto dedicado al compositor, pianista y director de orquesta ruso, Sergei Rachmaninoff, con Diana Poghosyan (violinista), Jorge Suárez (chelo) y Ilona Timchenko (piano) como protagonistas de una cita de acceso libre, como el resto de propuestas del programa. Ese trío creado para la ocasión interpretará El Trio élégiaque No.2 en re menor, Op.9, una hermosura de pieza escrita por Rachmaninoff a la memoria de su colega Chaikovski, otro de los iconos de la clásica europea. El tributo que el festival hará al legado de Rachmaninoff (1873, Starorussky Uyezd, Rusia - 1943, Beverly Hills, EEUU) está motivado por cumplirse siglo y medio de su muerte.

Esta cita dedicada a la música clásica en Santiago se prolongará hasta el viernes 14 de julio. Mañana viernes, el Principal (20.30 h.) tendrá la actuación del Dúo Degas (Gala Chistiakova y Diego), interpretando a dos pianos obras de Edvard Grieg y de Rachmaninoff.

Ilona Timchenko, afincada en la capital gallega, es la directora artística del festival Peregrinos Musicales, proyecto que ella impulsa desde su creación en 2011. Es además jefa del Departamento de Piano en el Centro Superior de Música de Galicia. La pianista Marina Fernández Rueda se encarga de la producción .y administración de la programación de esta nueva cita anual en Santiago.

Recitales desde balcones del casco histórico el 7 de julio

Este edición número trece del certamen tiene dos jornadas esta semana y vuelve el viernes 7 de julio con una propuesta de música en los balcones: en la Praza do Toural, desde la balconada de la Fundación Eugenio Granell (17 h.) actuará Pablo López (clarinete) y Nerea Arriola (violín); en la Rúa do Vilar, desde el Café Casino (18 h.) lo harán Sofía Zholobova, Yuri Durán y Cristina Bernal, eje de un recital de piano a seis manos; después, en esa misma calle, el balcón de la Fundación Torrente Ballester (19 h.) albergará un set de Jorge Suárez (chelo); cerca, en la Praza das Praterías, desde la Casa do Cabido (20 h.) tomarán el relevo Emanuel Sint (Fagot), Nerea Arriola (violín), Pablo López (clarinete) y el citado Suárez (chelo); en el Hostal dos Reis Católicos (21 h.), actuarán las respectivas candidaturas ganadoras del Concurso Internacional de Nuevos Talentos Peregrinos Musicales: Sonya Zhólobova (piano), Emanuel Sint (fagot), Cristina Bernal Gómez (p.), Pablo López (clarinete), Yuri Durán (p.) y Nerea Arriola (violín).

El domingo 9 de julio, habrá un concierto el Pazo da Peregrina, en Ames (21 h.), con participantes destacados en ese concurso. Ya el martes 11, en el Auditorio de Galicia (20.30 h.), actuarán quienes han vencido en el certamen, arropados esta vez por la Real Filharmonía.

El jueves 13 de julio, el Principal (20.30 h.) acogerá un recital titulado La voz de Casals, con Roger Morelló Ros (chelo). Y el viernes 14, en ese mismo recinto municipal de la Rúa Nova, concluirá esta nueva edición del festival Peregrinos Musicales con una actuación del Trío Metamorphoses, compuesto por Jean Johnson (clarinete), Iván Balaguer Zarzo (chelo) y Timchenko (piano).

Xunta de Galicia, Deputación da Coruña, Concello de Santiago y Concello de Ames, son parte del sostén económico de este proyecto.