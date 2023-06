O grupo de investigación cardiovascular do Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela (CardioCHUS) e do IDIS, logrou por segundo ano consecutivo o primeiro posto entre os 40 grupos de maior relevancia en investigación cardiovascular en España. O grupo está liderado polo Dr. José Ramón González Juanatey, xefe de Servizo de Cardioloxía e UCC e Catedrático de Cardioloxía da Universidade de Santiago de Compostela.

O premio “busca impulsar a investigación biomédica de excelencia promovendo grandes estudos colaborativos de ámbito nacional e internacional, que acheguen resultados sólidos, transferibles e cun marcado retorno á sociedade”, informou onte o IDIS. O grupo CardioCHUS está constituído por máis de 60 investigadores clínicos e traslacionais. As súas liñas de investigación abarcan a procura de novos modelos de atención sanitaria, a incorporación de sistemas de intelixencia artificial para a axuda na toma de decisións clínicas, a investigación clínica, a identificación de mecanismos moleculares da enfermidade, o papel da xenética na orientación diagnóstica e terapéutica ou a prevención da toxicidade cardíaca en pacientes con cancro, entre outras.

Ademais, o equipo de CardioCHUS é un referente no desenvolvemento de ensaios clínicos desde as súas fases iniciais e coordina estudos de investigación nacionais e internacionais. “Temos o privilexio e responsabilidade de contribuír en dous dos piares fundamentais do sistema público, sanidade e educación”, sinalou José Ramón Juanatey, quen insistiu na necesidade de formar novos investigadores cunhas boas condicións laborais. “O elevado esforzo que conleva a actividade investigadora ha de verse recompensada na carreira profesional, tanto do persoal asistencial como do investigador”, nas súas palabras.