Os prezos dos bonos multiviaxe do autobús urbano manterán o actual desconto do 50% ata o próximo 31 de decembro, grazas ao 20% de bonificación municipal que se suma á do 30% establecida polo Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana.

O Concello de Santiago súmase así á liña de axudas financiadas polo Goberno central, no marco do decreto-lei de medidas para facer fronte á inflación que vén de ser prorrogado ata final de ano.

Manterá tamén as achegas propias para que os descontos nos bonos alcancen o 50%, trala publicación no BOE de onte da prórroga do decreto-lei.

Desta forma, o prezo do bono ordinario mantense en 0,30 euros por viaxe; o bono escolar en 0,20 euros, e o bono mensual en 13 euros, ata o próximo 31 de decembro.

O desconto aplicarase directamente ao recargar os bonos, sen necesidade de ningún outro trámite. Pódense empregar as tarxetas bono actuais, polo que non é preciso adquirir unha nova tarxeta se xa se conta cos bonos ordinarios, escolar ou mensual. Estes descontos chegarán ao 90% das persoas usuarias do transporte urbano, que son as que utilizan estas tarxetas.

Cambio de horario para solicitar a renovación do bonobús

A partir do 1 de xullo e ata o 1 de setembro, o horario de presentación de solicitudes e renovación de tarxetas bonobús será os martes e xoves de 9 a 14 horas, debido aos labores de actualización das ferramentas informáticas para a solicitude de renovación da tarxeta bonobús do Concello de Santiago e por necesidades do servizo.