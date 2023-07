Los abonados del transporte público urbano compostelano seguirán disfrutando de un 50% de descuento en el billete, al menos hasta final de año, después de que el Concello de Santiago haya aprobado una ampliación de la bonificación del 20 %, que se suma a la del 30% establecida por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

Tal y como explicó ayer a EL CORREO GALLEGO el edil de Mobilidade, Convivencia e Centros Socioculturais “o obxectivo é manter as mesmas condicións que os usuarios xa teñen agora en parte pola bonificación que promove o goberno do Estado”.

El Ayuntamiento de Santiago se apunta así a la línea de ayudas financiadas por el Gobierno central, en el marco del decreto-ley de medidas para hacer frente a la inflación que acaba de ser prorrogado hasta final de año. Tras la publicación en el BOE de la prórroga del decreto-ley, el Concello mantendrá también las aportaciones propias para que los descuentos en los bonos alcancen el 50%. Hasta el próximo 31 de diciembre, el precio del bono común se mantendrá en 0,30 euros por viaje; el bono escolar en 0,20 euros, y el bono mensual en 13 euros.

El descuento se aplicará directamente al recargar los bonos, sin necesidad de ningún otro trámite. Se pueden emplear las tarjetas bono actuales, por lo que no es necesario adquirir una nueva tarjeta si ya se cuenta con los bonos comunes, escolar o mensual. Estos descuentos llegarán al 90% de las personas usuarias del autobús urbano, que son las que utilizan estas tarjetas.

Debido a las labores de actualización de las herramientas informáticas para la solicitud de renovación de la tarjeta bonobús del Concello de Santiago, y por necesidades del servicio, a partir de hoy y hasta el 1 de septiembre, el horario de presentación de solicitudes y renovación de tarjetas bonobús será los martes y jueves de 09.00 a 14.00 horas.

Xan Duro explica que la intención del Concello es “seguir prestando este servizo sen suba de prezos”, si bien apuntó que “todo dependerá das circunstancias globais”. En este sentido, comentó que la tarifa del nuevo contrato “dependerá en parte das ofertas que presenten as empresas que aspiren a facerse co servizo”. Admitió que “poder haber variacións”, al tiempo que matizó que “non teñen porque ser sempre subas: pode haber tamén bonificacións para colectivos que agora non as teñen. Terase moito en conta a parte social”, concluyó el concejal de Mobilidade e Convivencia.