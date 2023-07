O Museo do Pobo Galego acolleu onte a inauguración da exposición fotográfica Atlánticas, un traballo no que o seu autor, Adrián Baúlde, trata de facer “unha reflexión sobre o papel da muller no mercado laboral, desde os sectores con maior presenza feminina ata aqueloutros tradicionalmente masculinizados”.

A alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín sinalou no acto que “estamos ante unha mostra que sitúa a Compostela como capital, non só deste país, senón como epicentro de toda unha xeografía física, a Galicia atlántica, mais tamén como epicentro de toda unha xeografía humana: a das mulleres galegas do día a día que sosteñen a vida diaria a través dunha serie de traballos singulares”.

A mostra recolle a ollada de 42 mulleres de todo o territorio galego e permite explorar oficios tradicionais vinculados á riqueza do mar, ao campo ou ao traballo artesán, algúns deles en risco de desaparecer por mor da falta de relevo xeracional, como é o caso das zoqueiras, cesteiras, enterradoras ou oleiras, entre outros. As imaxes desas profesións tradicionais combínase coas de oficios do presente e do futuro, como o mundo da medicina ou a enxeñaría, “que contan cunha crecente vocación feminina”.

Sanmartín engadiu que este proxecto fotográfico que “permítenos achegarnos a unha realidade á que non é doado acceder de xeito individual”. Sinalou que “ese é precisamente o valor do fotoxornalismo: a capacidade para amosarnos, de xeito directo e sen ambaxes, situacións que transcenden o persoal”.

Apuntou que a mostra fala da “forza da muller traballadora, da muller en contornas laborais que atinxen a toda a diversidade de ámbitos e espazos, desde oficios que están xa practicamente en risco de extinción, como son os máis artesanais, as zoqueiras, as lutiers ou as oleiras, as que realizan traballos que rachan cos estereotipos de xénero, como é o caso da enterradora de zona de San Sadurniño, as que traballan en sectores primarios tan emblemáticos no noso país como son os relacionados co mar, as bateeiras ou as peixeiras, e tamén as que están a conquistar profesionalmente ámbitos como o da medicina ou o da enxeñaría”.

Notario visual

Sobre o autor, a alcaldesa manifestou que “Adrián Baúlde actuou neste proxecto coma unha sorte de notario visual dun aspecto singular do noso tempo, como tamén no seu momento fixeran outros fotógrafos como Virxilio Viéitez desde Forcarei, Plácido e Xosé Vidal desde Laxe, ou Luís Ksado desde esta cidade”.

O proxecto fotográfico do fotoxornalista Adrián Baúlde (Cambados, 1993) é o resultado de máis de tres anos de traballo e máis de 5.000 kilómetros de viaxe por Galicia, co fin de descubrir e poñer en valor o traballo desempeñado polas mulleres galegas que, co seu esforzo e paixón, foron e son quen de transformar a súa experiencia cotiá en resultados extraordinarios. En palabras do autor: “Un fotógrafo, un coche, dous corpos de cámara, catro ópticas, horas de planificación, produción e postprodución. Pero o máis importante, elas, as Atlánticas, mulleres sen cuxa colaboración este proxecto nunca sairía á luz”, remarcou Adrán Baúlde no acto de onte.

Na exposición, que poderá visitarse no Museo do Pobo Galego ata o próximo cinco de novembro, colaboran a Xunta de Galicia, a Deputación da Coruña e o Concello de Santiago. O acto de onte contou coa presenza da presidenta do Padroado do Museo, Concha Losada; e do director xeral de Cultura da Xunta de Galicia, Anxo Lorenzo; ademais da alcaldesa, e numeroso público que se achegou á inauguración da mostra.