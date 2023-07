Como xa había anunciado o anterior Goberno local, o proxecto Entre Sar e Sarela recibirá unha axuda de 3.613.586,17 euros a través da convocatoria da Fundación Biodiversidad para fomentar actuacións de renaturalización e resiliencia de cidades españolas, lanzada no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia e financiada polos fondos europeos NextGenerationEU. O Concello explicou onte. que este proxecto, presentado de maneira conxunta polo Concello de Santiago e a USC, recolle actuacións en diferentes zonas da cidade como o barrio de Pontepedriña, o Xardín Botánico, a lagoa do Auditorio de Galicia, co obxectivo de completar a rede de sendas e consolidar así o anel verde ao redor da cidade.

O proxecto para a renaturalización, mellora da biodiversidade e consolidación da infraestrutura verde de Santiago, Entre o Sar e o Sarela, ten como obxectivo xerar un modelo urbano sostible aumentando a súa infraestructura verde, potenciando a conectividade ambiental do conxunto e rexenerando áreas ambientalmente degradadas que permitan crear novos ecosistemas e así como incrementar a biodiversidade. Este obxectivo asentarase sobre a Estratexia de Infraestrutura Verde e Adaptación ao Cambio Climático de Santiago, que será elaborada no marco do proxecto.

Esta iniciativa que está en liña coa Proposta estratéxica plurianual do Consorcio para o período 2021-2027-2032 e tamén coa Axenda Urbana 2030 aprobada pola Corporación municipal, pretende mellorar a habitabilidade no espazo urbano e aumentar a resiliencia da cidade ante os efectos do cambio climático.

O obxectivo final é lograr unha contorna urbana resiliente e fomentar a renaturalización urbana e fluvial da cidade. Para isto, búscase liberar o espazo público e transformar áreas destinadas ao tráfico rodado con solucións baseadas na natureza, creando Zonas de Baixas Emisións, así como favorecer a recuperación do ciclo natural do agua e as escorrentías naturales do territorio.

Tamén se potenciará a infraestructura verde na contorna urbana a través da restauración dos ecosistemas naturais e a conectividade dos espazos naturais, co fin de lograr unha rede interconectada de corredores naturais a modo de cinto verde, incrementendo os espazos de ocio e potenciando a biodiversidade na área.

Para implementar as diferentes accións, procurarase a implicación da cidadanía e outros axentes locais como o Consorcio, colectivos, entidades, asociaciones ou organizacións, e tamén se levarán a cabo accións de sensibilización sobre a relación natureza-biodiversidade coa cidade e o seu impacto na saúde, no benestar colectivo e na habitabilidade do espazo urbano.

As cinco actuacións integradas no proxecto son o Barrio Verde de Pontepedriña, que contempla a renaturalización da zona e creación dun corredor ecolóxico urbano, cun investimento estimado de 1.785.685,25 euros, sen IVE. A seguinte actuación é a naturalización da lagoa do Auditorio de Galicia, a restauración fluvial do Río Corgo e a mellora ecolóxica”, que contempla un investimento estimado de 816.494,25 euros.

A terceira, tamén de consolidación do Anel Verde exterior e a restauración ambiental e creación do laboratorio vivo-urbano agroecolóxico no xardín botánico. Ten un investimento de 219.256,60 euros. A cuarta actuación, tamén incluída na consolidación do Anel Verde exterior, é a recualificación e recuperación ambiental da área verde do barrio de Cornes. A proposta, que contaría cun orzamento estimado de 225.724,37 euros, propón actuar no espazo periurbano preto do parque Eugenio Granell.

E a quinta e última actuación, tamén de consolidación do Anel Verde exterior, é a restauración ecolóxica e fomento da biodiversidade no monte periurbano do Viso, que contaría cun investimento estimado de 175.542,30 euros.