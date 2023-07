El Campus Sur universitario acogió este sábado la III Carrera Guerra, una competición solidaria para recaudar fondos para la investigación de enfermades raras. La competición, organizada por la asociación Guerreros Púrpura, contó con la colaboración del Ayuntamiento de Santiago, la Federación Gallega de Atletismo y Ugade (Unión Galega de Epilepsia), y sirvió para poner el broche de oro a la peregrinación de este colectivo, que el pasado viernes culminaba en la Praza do Obradoiro el Camino de Santiago.

“Ha sido una experiencia única e inolvidable, algo que parecía imposible y logramos hacer realidad”, comentaba Miriam Carmona, responsable de comunicación de Guerreros Púrpura. Y es que para realizar este proyecto fue necesaria una organización de dos años, pues para la atención de estos niños y niñas con enfermedades neurológicas e metabólicas fue necesario venir acompañados “con equipo médico: dos doctores, dos enfermeras, una ambulancia... porque las enfermedades de nuestros niños requieren de esa logística para poder realizar este sueño”. Carmona explica también que los críos “viven en una burbuja entre hospitales, terapias e incluso ingresos domiciliarios. Estar en contacto con la gente, con la naturaleza, en familia... ha sido un auténtico regalo”.

La carrera solidaria, comenzó a las 11 de la mañana y en ella participaron deportistas de todas las edades corriendo diferentes distancias. El percorrido total fue de alrededor de cinco kilómetros entre el estanque de la Residencia Universitaria y la Herradura. Además, al terminar la carrera de la categoría absoluta, se llevó a cabo una “andaina” también solidaria. En ambos casos, carrera y “andaina”, los beneficios obtenidos con la inscripción fueron destinados, íntegramente a Guerreros Púrpura, para el desarrollo de sus programas de actividades para la visibilización de estas enfermedades raras, así como para mejorar la calidad de vida de los niños y niñas invirtiendo en la investigación.

Sobre este aspecto, Pilar Jiménez, presidenta de la asociación, explicaba a EL CORREO que “lo más importante es la investigación, el Gobierno tiene que invertir en investigación, se ha visto, cuando se quiere se hace y se consigue, me refiero al Covid, todo el mundo se puso a trabajar en ello y salió”. “Hay enfermedades que son más conocidas y hay mucha investigación y gracias a eso se van encontrando soluciones y tratamientos”, comenta Jiménez, “el problema de nuestros hijos es que hay muy poquitos casos, aquí tenemos una niña que es única en España y hasta hace poco era única en el mundo”.

La presidente de Guerreros Púrpura también apunta a la necesidad de “que se apueste por la investigación genética para llegar a los diagnósticos”, porque cuanto más temprano se detecte el problema, primero se podrá trabajar por mejorar la calidad de vida de los niños. “Hay niños que requieren más cuidados, algunos menos”, explica Pilar, “niños que van a colegios ordinarios, con sus apoyos, y niños de educación especial, niños que con su medicación más o menos van controlados y niños que tienen cualquier complicación en cualquier momento, la atención es 24 horas”. Tanto que algunos de estos pacientes con enfermedades raras reciben atención domiciliaria, “porque están en cuidados paliativos, y pasan tanto tiempo en el hospital que la mejor forma de tratarlos es estar ingresado en casa, con la familia”, explica la presidenta de Guerreros Púrpura.

En Europa, un 0,05% de la población, en especial niños, está afectado por este tipo de dolencias, de las cuales se conocen entre 5.000 y 7.000 enfermedades distintas y 4.000 de ellas no tiene tratamientos curativos. Por todo esto, Pilar Jiménez se pregunta “¿quién se molesta en investigar? No les es rentable a las farmacéuticas, o lo hace el Gobierno o no lo va a hacer nadie”. La presidenta de Guerreros Púrpura destaca el esfuerzo de la asociación, “nosotros lo intentamos, de hecho los fondos de esta carrera son para investigación, pero hacen falta muchos millones”.

Más allá de la visibilización de estas enfermades raras y de la epilepsia, el objetivo de realizar el Camino de Santiago y esta tercera carrera también es el de sensibilizar y concienciar a la sociedad, comenta Jiménez, “cuando nos confinaron, en la pandemiam yo ya llevaba desde octubre en casa”. cinco meses ants del confinamiento. Pilar Jiménez cree que “gracias a la pandemia mucha gente ahora puede entender lo que supone padecer una enfermedad rara y vivir aislado” y apunta que “una campaña ‘12 meses 12 causas’, pues no estaría mal”.

El ránking guerrero

El brasileño Juan Pablo Fernández, Alexandre Fernández (de Val do Dubra) y el compostelano Arturo Mata fueron los tres primeros adultos en cruzar la meta, al realizar el percorrido de cinco kilómetros en menos de 15 minutos. En el caso de las mujeres, las tres mejores resultaron ser Fina Blanco (Ordes) y las compostelanas Ángeles Val y María del Carmen Rodriguez, que realizaron el trayecto en alrededor de 18 minutos. Entre los escolares, dos santiagueses consiguieron la segunda posición en su categoría, Sergio Veiga (Escolares A) y Lara Bernárdez (Escolares b + C).

En total, más de un centenar de personas, entre adultos y niños, participaron en esta carrera solidaria, y otras mcuchos como público.